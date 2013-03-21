Для крымских госдач Януковича закупили воды и напитков на 155 тысяч

Главное Управление санаторно-курортных учреждений в АР Крым Государственного управления делами 13 марта по результатам тендера заключило соглашение с предпринимателем Рамазановым Аразом Мухтар оглы на поставках безалкогольных напитков на общую сумму 155 тыс. грн. Об этом пишет издание «Наші гроші» со ссылкой на «Вісник державних закупівель».

Заказано 29 наименований воды и напитков, всего это 21,7 тысяч бутылок. Среди прочего, управление заказало три вида французской минеральной воды премиум-класса: Vitеl – 300 бутылок (0,33 л по 11,57 грн), Perrier – 350 бутылок (0,33 л по 17,98 грн) и Еvіаn – 1 250 бутылок (0,33 л по 10,55 грн в пластиковых и 19,63 грн в стеклянных бутылках).

Кроме того, ГУД заказало «Кока-Колу», «Фанту», «Спрайт», «Боржоми», «Моршинскую» и т.д.

Закупка товара финансируется за средства управления. Напитки должны доставить на объекты заказчика в городе Ялта.

Как известно, на территории Большой Ялты находятся государственные дачи и резиденции Президента Виктора Януковича, которые обслуживает Главное управление санаторно-курортных учреждений в Крыму. Именно это управление регулярно выступает в качестве заказчика ремонтно-строительных работ на госдачах и дорогах к ним, закупок мебели, посуды, коммунальных услуг и др. За последние три года на содержание и развитие этих объектов было потрачено 373,21 млн грн, отмечает издание.