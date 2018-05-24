Тяжелый депутатский крест: льготы, без которых им не жить

Условно, весь депутатский корпус можно разделить на три категории. Первую не интересуют не только льготы, но и, по большому счету, заработная плата. Их интерес в Верховной Раде — мандат и неприкосновенность, которые открывают доступ в нужные кабинеты и к нужным людям. Вторая категория пришла в парламент за властью. Мол, жизнь состоялась, а не пойти ли еще прислониться к чему-то великому, не подумать ли, между делом, о народе. Всего перечня положенных им льгот такие люди (из первых двух групп) не знают вовсе. А вот третья категория — те, кто непосредственно и занимается законодательной деятельностью — рабочие лошадки, без большого бизнеса, миллиардных счетов в оффшорах и «свечных заводиков». Как раз это депутатское меньшинство и лечится в «Феофании» (на поездки в Австрию или Германию денег, в отличие от более состоятельных законодателей, нет), отдыхает в санаториях в Крыму и стоит в очередях на депутатские квартиры. Но и для этих парламентариев большинство полагающихся им привилегий — ненужные нормы в законе.

Забытые предвыборные обещания

В разные годы за отмену льгот выступали и Тимошенко, и Яценюк, и Ефремов с Колесниковым. Несколько раз в государственном бюджете даже «урезалась» смета Верховной Рады. Но, к сожалению, отражалось сокращение финансирования вовсе не на народных избранниках. «Чаще всего «резали» расходы на типографию и страдал персонал: повара, уборщицы и водители», - поделились с УНИАН безмандатные сотрудники Верховной Рады. Судя по их рассказам, в Аппарате ВР даже мыслей не возникало предложить парламентариям «затянуть пояса». Наоборот, депутатский корпус из года в год продолжал жить на широкую ногу. И даже кризис 2008-2009 годов не отразился на льготах народных избранников.

Одну из последних масштабных «атак» на собственные привилегии депутаты развернули накануне парламентской кампании 2012 года. Чего только не пообещаешь, чтобы быть избранным снова! И многие народные избранники клялись отказаться от целого ряда государственных привилегий. В частности, материальной помощи за год (в сумме 30 тыс грн), а также «выходного пособия» в размере 14 тыс грн. Депутаты планировали отказаться и от бесплатных гостиниц, санаториев, машин, поездов, самолетов, халявного передвижения общественным транспортом. Но выборы прошли, а льготы — остались.

К примеру, действие нормы ч.7 статьи 33 Закона Украины «О статусе народного депутата» о бесплатном медобслуживании и бесплатных путевках в санатории было приостановлено лишь до 31 декабря 2012 года. А после наступления этой даты все вернулось на круги своя.

Казалось бы, нынешний созыв Верховной Рады мог бы тихонько пользоваться привилегиями, оставленными им депутатами прошлых созывов. Но оппозиции, перманентно блокирующей работу парламента, необходимо не потерять доверие избирателей. И, чтобы не казаться бездельниками (а после «сдачи» экс-депутата Сергея Власенко почти месячное блокирование именно таким и представляется), парламентарии-оппозиционеры не придумали ничего лучшего, чем снова взяться за отмену льгот депутатскому корпусу.

Проекты – разные, суть – одна

Отметим, что «бороться» с преференциями парламентарии начали еще в конце прошлого года, когда ситуация в Верховной Раде не была такой тупиковой, как сегодня. Так, 12 декабря 2012 года фракция УДАР зарегистрировала в парламенте законопроект №1075 относительно отмены целого ряда льгот. Часть из них давно «отмерли» сами, за ненадобностью. К примеру, норма относительно бесплатного проезда народных депутатов всеми видами общественного транспорта или норма о первоочередном заселении в отель.

Другая часть льгот, которые УДАР решил попытаться отменить — право на бесплатную парковку на всей территории Украины или обязательное страхование за счет госбюджета — скорее, уравняла бы далеко не бедных депутатов с простыми гражданами: мол, хочешь парковаться и страховаться — плати, как все.

Еще одна часть предлагаемых для отмены привилегий, вероятнее всего, смогла бы сэкономить бюджету кругленькую сумму. Речь идет о всяческих дополнительных выплатах, денежных пособиях, надбавках, материальной помощи по поводу и без, а также возмещении расходов, связанных с переездом новоизбранного депутата на новое место работы — в Верховную Раду. Кроме того, не лишенной здравого смысла является и экономия на использовании парламентариями залов официальных делегаций аэропортов и железнодорожных вокзалов.

А еще немало можно было бы сэкономить, прекратив обеспечивать депутатов жильем. УДАРовцы предлагали вместо ордеров на квартиры в Киеве выплачивать парламентариям ежемесячную компенсацию на аренду. Причем, получать ее могли бы лишь те, кто официально прописан не в Киеве и области. А список тех, кому выплачивается данный вид компенсации, ежемесячно должен был бы появляться на официальном портале Верховной Рады.

«Относительно льгот в нашей стране существует неверный подход еще с советских времен. И не только в рядах депутатов. Это засело в менталитете», - комментирует УНИАН инициативы своей фракции народный депутат Павел Ризаненко. По его словам, не должно быть привилегий для определенного класса чиновников. А льготы должны быть адресными: «Важно понимать, нужна та или иная льгота или нет, достигает она цели или нет. К примеру, сказали, что будет льготная цена на газ. И она льготная для всех: для человека, проживающего на грани бедности, и для миллиардера. То же и с депутатскими привилегиями: льгота должна предоставляться, если человек действительно нуждается в данном виде преференций. Но если у человека миллионные доходы (а таких парламентариев у нас полно), то в чем смысл платить им льготы».

Вслед за УДАРом свою лепту в отмену льгот решили внести и парламентарии от «Батькивщины». 14 и 25 декабря 2012 года в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты №1075-1 и №1075-2. Первым документом, кроме прочего, предлагалось выдавать депутатам служебное жилье на время депутатских полномочий, а пенсию рассчитывать без учета доплат и надбавок. Вторым – предлагалось прекратить выплаты материальной помощи в случае невозможности трудоустройсва депутата, при досрочном прекращении депутатских полномочий, на оздоровление и отпуска, а также при выходе на пенсию. Кроме того, предлагалось отменить выплату одноразовой денежной компенсации «для создания соответствующих жилищных условий».

Симптомы Робин Гуда

Власть же обратила внимание на проблему депутатских льгот лишь в марте. «Мы говорим, что детям войны, чернобыльцам, ветеранам войны не можем выплатить в полном объеме льготы, а, с другой стороны, депутаты у нас получают в полном объеме ежемесячно – и все, что положено», – возмутилась на одном из политических ток-шоу министр социальной политики Украины Наталья Королевская. Мол, эти неработающие депутаты, как кость в горле у правительства, да еще и слишком дорого обходятся государству. Королевская также предложила лишить депутатов льгот.

Своими мыслями об отмене привилегий, которые автоматически появляются у владельцев мандатов, с УНИАН поделились и сами парламентарии. «Если бы оппозиция не блокировала Верховную Раду, то мы давно бы включили вопрос об отмене привилегий в повестку дня», - рассказал УНИАН народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

По его мнению, парламенту следовало бы отказаться от всех имущественных комплексов, «кроме помещений, где непосредственно происходит работа депутатов — зданий Верховной Рады и комитетов». «А все эти санатории, профилактории, подсобные помещения... От всего этого нужно отказаться и передать местным громадам», - пояснил он.

Однако, при этом, по словам депутата, не все льготы необходимо отменять. Часть из них следует лишь упорядочить. «Нас укоряют, что большие затраты идут на перемещение парламентариев самолетами. Но бывать в округе — часть работы депутата. И я считаю, что, если это поездка в избирательный округ, рабочая, нужно оформлять командировку. Приехать, встретиться, привезти оттуда билеты и отчет — с кем встречался, кого принимал... А когда все происходит так, как сегодня, когда непонятно, где ты был, что ты там делал, по своим ли вопросам или по государственным ездил — неправильный подход», - рассказал Олийнык.

Отменять надо. Вопрос – когда

С таким мнением согласна и народный депутат от КПУ Оксана Калетник. «Для страны, которая находится в кризисе, пересмотр каждой копейки — рационален и необходим. Но взять и перечеркнуть все льготы будет неправильно, их нужно перебрать «по запчастям». Нужно посмотреть, как депутаты используют тот или иной инструмент-преференцию, какой эффект это дает в работе парламента и после анализа принимать решение», - рассказала она УНИАН.

В качестве примера парламентарий привела желание депутатского корпуса отказаться от автомобильных спецномеров. «С одной стороны, не трудно заявить, что у нас в стране нет привилегированной касты, давайте спецномера сдадим. Но, с другой стороны, общество выигрывает, когда может идентифицировать депутата-нарушителя ПДД по номерному знаку», - пояснила она.

По ее словам, сэкономить можно было бы, не закрепляя номерные знаки за депутатами прошлых созывов. Тогда не нужно было бы каждый год делать все новые и новые спецномера. «Было бы справедливым отдавать номерные знаки на авто депутатам действующего созыва», - считает Оксана Калетник.

Кроме того, по ее мнению, в Украине существует другая проблема — проблема контроля средств, выделяемых для реализации депутатских льгот. «Получить информацию в Аппарате Верховной Рады, который и распоряжается средствами, нереально даже для народного депутата», - пояснила она.

Грубо говоря, в смете Верховной Рады (в 2013 году — более 800 млн грн) средства на открытие общественных приемных в регионах или на использование зала официальных делегаций в аэропорту закладываются из расчета, что каждый из 450 народных избранников воспользуется каждой льготой. Однако далеко не все депутаты пользуются льготами, в принципе. А деньги из бюджета выделены. Куда идут сэкономленные средства? Тайну хранит Аппарат ВР.

«За семь лет в парламенте я ни разу не пользовался служебным автомобилем. Однако автопарк Верховной Рады насчитывает около 200 машин. И в бюджете 2013 года, если я не ошибаюсь, на содержание этого автопарка заложено 40 млн грн. Кого они возят, эти машины?», - возмущается народный депутат Олег Ляшко. Еще, по его словам, 50 млн грн будет выделено на содержание государственных дач. Немалая сумма уйдет и на обеспечение депутатов жильем. «От общей сметы Верховной Рады, привилегии народных депутатов составляют около 20-30%. Поэтому отмена депутатских льгот позволит сэкономить сотни миллионов гривен», - уверен парламентарий.

…Пока что Верховная Рада «играется» в назначение местных выборов, оставляя «на потом» и законопроекты, необходимые для евроинтеграции, и лишение себя льгот. Тем временем, Госстат отрапортовал: средний размер субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одну семью в феврале 2013 года уменьшился до 136 с копейками гривен. А оплатить счета за коммуналку самостоятельно (без субсидии) не смогли почти 180 тысяч семей.

Татьяна Урбанская