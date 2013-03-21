Завтра в Варшаве Янукович встретится с президентами Польши и Венгрии

Об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам С.Лёвочкина, в рамках программы пребывания В.Януковича в Варшаве запланированы украинско-польские переговоры на наивысшем уровне и трехсторонняя встреча президентов Украины, Польши и Венгрии.

Как отметил С.Лёвочкин, в повестке дня - тематика развития политического диалога между странами, углубление торгово-экономического сотрудничества, в частности, в сферах энергетики и транспорта, трансграничного взаимодействия.

Главное внимание будет уделено теме европейской интеграции Украины, прежде всего, результатам 16-го саммита Украина-ЕС (который состоялся 25 февраля в Брюсселе – УНИАН) и подготовке к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Предусматривается обсуждение вопроса активизации сотрудничества в региональных форматах в Центрально-Восточной Европе, в частности участия Украины в совместных мероприятиях стран «Вышеградской четверки».