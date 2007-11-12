Партия регионов сдала в ЦИК документы на регистрацию всех 175 депутатов

Партия регионов направила в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию всех 175 своих народных депутатов.

Об этом УНИАН сообщил представитель ЦИК Александр ШЕЛЕСТОВ.

«В отличие от других политических сил, Партия регионов сдала документы для регистрации сразу всех своих депутатов», - сказал А.ШЕЛЕСТОВ.

Представитель ЦИК предположил, что уже в четверг, 15 ноября, ЦИК примет постановление о регистрации народных депутатов от Партии регионов.