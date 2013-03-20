В «Укрзализныце» разъяснили, когда введут именные билеты на поезда

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), комментируя информацию ряда СМИ о дате вступления в силу постановления Кабмина от 6 марта 2013 г. № 160 «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом».

О дате публикации и, соответственно, начале продажи билетов с указанием фамилии и имени пассажира «Укрзализныця» сообщит дополнительно.

Как сообщал УНИАН, постановление №160 от 6 марта 2013 «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом» опубликовано на сайте Кабинета министров Украины.

Оно, в частности, предусматривает внедрение именных проездных железнодорожных билетов на поездах дальнего следования, при этом удостоверяющий личность документ необходимо предъявлять только при посадке в поезд, а не при покупке билета.