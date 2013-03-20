Газпром построит в Чехии огромное подземное газохранилище

Как сообщили УНИАН в управлении информации компании «Газпром», 20 марта в Праге заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев и председатель Совета Директоров Группы MND Карел Комарек подписали соглашение о строительстве ПХГ.

Начало строительства запланировано на 2014 год, введение в эксплуатацию намечено на 2016 год. ПХГ будет иметь активный объем газа 448 млн куб. м, и станет одним из крупнейших подобных объектов в Чешской Республике. Инвестиции в создание ПХГ будут выделены компаниями в равных долях и составят около 128 млн долл. США.

«Инвестиции в строительство подземного хранилища газа - это еще один шаг на пути повышения качества нашего сотрудничества. Увеличение надежности поставок природного газа в Европу является нашей долгосрочной стратегией и расширение мощностей в области подземного хранения газа - важный ее элемент», - сказал А.Медведев.

«В будущем мы планируем новые совместные проекты не только на территории Чешской Республики, но также в Европе и Российской Федерации», - отметил К.Комарек.

Группа MND, входящая в инвестиционную группу KKCG, является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией в Чешской Республике, специализирующейся на разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а также на строительстве и эксплуатации подземных хранилищ газа. Кроме Чешской Республики группа MND представлена во многих странах Европы, в регионе Ближнего и Среднего Востока, в Северной Африке и странах СНГ.

Справка УНИАН. В Украине транспортировкой и хранением газа занимается компания «Укртрансгаз», которая эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.