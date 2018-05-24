Вехи недели. Отколовшийся Кличко, оптимистичная власть и лакмусовый Киев

Приятно, когда руководители страны демонстрируют оптимизм. Досадно, что он не имеет под собой достаточных оснований. В восстановление нормального функционирования Верховной Рады истово верит Владимир Рыбак, а Виктор Янукович твердо убежден в подписании Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС на ноябрьском саммите «Восточного партнерства». Президент определил секретаря СНБО Андрея Клюева в качестве куратора евроинтеграции. Правительству придется ежемесячно отчитываться о выполнении обязательств перед ЕС, а местным властям и парламенту – подсуетиться с назначением выборов в 5 скандальных парламентских округах. Премьер Николай Азаров в честь третьей годовщины пребывания во главе правительства пообещал вести диалог с оппозицией относительно разблокирования парламента для принятия необходимых для евроинтеграции Украины законов.



Тем временем лидер «УДАРа» рискует стать примером неудачного использования растущего рейтинга. Социологи отмечают рост популярности Виталия Кличко и его политического проекта, но тот не рискнул принимать участия в акции «Вставай, Украина». Нельзя сказать, что Арсений Яценюк и Олег Тягныбок чувствовали себя одинокими в Виннице, Ужгороде и Львове, но отсутствие Кличко не осталось незамеченным. По официальной версии, тот проводил переговоры с заместителем госсекретаря США и европейскими политиками о введении санкций против украинского руководства. Но, как оказалось, и боксерское прошлое никак не отпускает популярного спортсмена: 11 марта главный «ударник» вручал спортивную премию в Рио-де-Жанейро, а 16-го, когда его коллеги по оппозиции поднимали Львов на протест, проводил в столице «Вечер мирового бокса». Такое поведение свидетельствует, что Виталий Владимирович избрал консервативную стратегию наращивания популярности, что в условиях поляризации общества может принести отрицательный результат.

Расчет Виталия Кличко в целом понятен: ему сегодня выгоднее попытаться обеспечить дрейф от статуса оппозиционера к носителю идеологии третьей силы. Не секрет, что главный «ударник» достаточно популярен на Западе, и тамошняя политическая элита может сделать на него ставку в ходе будущей президентской кампании. Почувствовала его активизацию и Юлия Тимошенко, напомнившая в интервью швейцарскому изданию Le Temps, что она жива в физическом и политическом аспектах, а ее карьера публичного лидера далека от завершения. Союзникам Юлии Владимировны из Европейской народной партии тем временем не удалось устроить масштабное бичевание Украины в Европейском парламенте: выпущенные во время его «украинского» заседания критические стрелы уткнулись в главную новость дня – сообщение об избрании нового Папы Римского. Вот и не верь после этого, что Франциск тесно связан с Украиной.

Стратегию Кличко-старшего относительно его участия в столичных выборах трудно назвать удачной. Уклоняясь от ответа на вопрос о перспективах собственного участия в выборах мэра Киева, Виталий Владимирович переиграл самого себя. Предложение в качестве кандидатуры Владимира Кличко – далеко не лучший вариант, ведь тот постоянно дистанцировался от политических игр в Украине. В итоге лидер «УДАРа» против собственной воли становится объектом манипуляций со стороны не только власти, но и противников Виктора Януковича. Например, лидер Европейской партии Николай Катеринчук готов баллотироваться в мэры Киева даже ценой своего исключения из фракции «Батькивщина». Интересно, какие аргументы получил «европейский» политик, решивший максимально обострить ситуацию?

Похоже, столичные выборы станут «ярмаркой тщеславия» для политиков второго эшелона. Вероятность выдвижения согласованного кандидата оппозиционными силами крайне мала, даже формальное заявление по этому вопросу будет опровергнуто фактическим участием кандидатов, самолюбие которых будет грамотно разогрето и направлено в нужное русло. Да и последние шалости судебной власти вряд ли дают оппозиционерам повод для оптимистических оценок своих перспектив в схватке за контроль над Печерскими холмами – стратегической высотой будущей президентской кампании.

Евгений Магда