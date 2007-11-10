Табачник хочет закрыть рот навязчивым пропагандистам шароварного украинизма

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выступает за ограничение националистической риторики, которая раскалывает страну «независимо от воли самих националистов и обслуживает идеологию вчерашнего дня».

Об этом Д.ТАБАЧНИК заявил в авторской статье «Утиный суп» по-украински», опубликованной в газете «Киевский телеграф» (№45 от 9-15 ноября 2007 года).

«Самое опасное в национализме - что он вызывает ответную адекватную реакцию. Национализм не может существовать без врага. Для того чтобы мы объединились и осознали себя как «мы», всегда нужны «они» - «не такие», «зомбированные», «не свідомі», пьющие по утрам кровь христианских младенцев. Но сталкиваясь с «мы» образца Шухевича и ТЯГНЫБОКА, «они» тоже испытывают тягу к объединению, начинают осознавать «нас» «не такими», «неправильными», - пишет Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер считает, что «навязчивая пропаганда шароварного украинизма при Президенте ЮЩЕНКО привела к сокращению числа носителей украинского языка и приверженцев вступления не только в НАТО, но даже в ЕС». «И то, и другое, и третье постепенно ассоциируется у избирателей не столько с политической программой, сколько с политической меткой: если ты хочешь в НАТО, ЕС и говоришь по-украински, то ты за ЮЩЕНКО. Теперь начал срабатывать обратный принцип: «Если ты против «оранжевых», то ты не говоришь по-украински, не поддерживаешь вступление в НАТО и ЕС», - поясняет он.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, общество находится на грани, перейдя которую Украина через несколько лет оставит позади точку «возврата и свалится в югославский сценарий».

«Первое, что должно нас объединить, - ограничение националистической риторики, раскалывающей страну независимо от воли самих националистов и обслуживающей идеологию вчерашнего дня. Второе - это, безусловно, выбор будущего для страны… И третье – наше прошлое. Здесь, безусловно, единства достичь труднее всего, поскольку каждый пишет свою историю», - убежден он.

По мнению вице-премьера, вопросы, которые сегодня раскалывают Украину, необходимо оставить будущим поколениям для оценки и анализа. «Через сто лет историки смогут куда более беспристрастно судить о роли и месте УПА в Великой Отечественной войне, о факте создания в рамках СССР суверенного украинского государства, ставшего членом-основателем ООН благодаря Сталину, о количестве жертв и социальных и политических причинах голодомора и о других чувствительных сегодня вопросах», - считает Д.ТАБАЧНИК.

«Если Украина и дальше будет скатываться в пропасть политического противостояния, то государство станет узкоэлитарным, поскольку ему придется обслуживать интересы части общества. Ни о каком становлении истинного гражданского общества при таком подходе говорить не приходится, поскольку после каждых выборов будет сохраняться угроза передела власти и собственности, проведения репрессий. Мне кажется, особенно важно акцентировать внимание и политической элиты, принимающей решение, и аналитиков-консультантов, формирующих ее мнение и стратегемы, на проблеме достижения согласия в стране именно теперь, когда запускается большой политический проект "Рада-2007". Если он начнется с конфронтации и противостояния, то мы можем оказаться на пороге реализации опасного сценария», - резюмирует вице-премьер.