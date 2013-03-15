Кличко: Депутатам за выход из оппозиции «обещали суммы с шестью нулями»

Депутатам за выход из оппозиции «обещали денежные суммы с шестью нулями». Об этом заявил лидер партии «УДАР», народный депутат Украины Виталий Кличко в интервью журналу «Корреспондент».

В частности, В.Кличко заметил, что партия «УДАР» стремится ввести европейские стандарты жизни в Украине, поэтому ставит перед собой задачу изменить власть в стране. По его словам, в настоящее время власть в государстве сосредоточена в одних руках. «Есть только один человек, который несет ответственность за все процессы. Он наделен абсолютной властью – это Президент Янукович», - сказал В.Кличко. К сожалению, прибавил он, эту власть Янукович использует везде – в судах, таможне, налоговой, правоохранительных органах. В.Кличко отметил, что депутаты от «УДАРа», за время, когда партия прошла в парламент, уже успели ощутить на себе давление.

В частности, депутатам «УДАРа» представители власти предлагали решить проблемы с налоговой и таможенниками при условии выхода из оппозиционной партии. «Мы держимся. Я лично неоднократно ходил к силовикам, к генеральному прокурору Пшонке, отдавал ему соответствующие документы. И нам, представителям «УДАРа», открыто предлагали: дескать, выходите из оппозиции – мы прекратим давление», - цитирует В.Кличко пресс-служба партии.

Он также прибавил, что депутатам за выход из оппозиции обещали денежные суммы с шестью нулями.