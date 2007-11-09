Глава КС просит Ющенко изменить правила игры

Председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК выступает за внесение изменений в Закон "О Конституционном Суде Украины", которые бы разрешили судьям приносить присягу непосредственно в КС, а судьям в отставке - продолжать исполнять обязанности до назначения новых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, об этом он сказал сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. (УНИАН: согласно действующему законодательству судьи КС должны приносить присягу в Верховной Раде).

По данным пресс-службы, такое предложение А.СТРИЖАК высказал в связи с тем, что в настоящее время состав КС остается недоукомплектованным. Новоназначенные судьи, вместо освобожденных по квоте Президента, не могут принести присягу, потому что не работает Верховная Рада Украины, отметил он. Вместе с тем, соответствующие законодательные изменения обеспечат непрерывность работы, считает председатель КС.

В свою очередь Президент поддержал А.СТРИЖАКА и согласился, что Закон "О Конституционном Суде Украины" нуждается в определенных изменениях.

В ходе встречи председатель КС также проинформировал Президента о запланированном первом официальном визите в Страсбург в конце ноября. Там запланированы встречи А.СТРИЖАКА с Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ, председателем Европейского суда по правам человека Жаном-Полем КОСТА, а также с секретарем Европейской Комиссии "За демократию через право" Джанни БУКИККИО. С участием последнего планируется провести конференцию в Киеве, где будут присутствовать все представители власти. Президент лично выразил желание принять участие в этой конференции, сообщили в КС.

По словам председателя КС, он также ожидает ответного визита председателя Европейского суда по правам человека и рассчитывает на долговременное сотрудничество в будущем.