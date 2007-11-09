Черновецкий признался, чем он запивает овсянку

Мэр Киева Леонид Черновецкий считает, что его политику поддерживает большинство депутатов Киевсовета.

"Поддержка Киеврады – стопроцентная. Только фракция БЮТ, которая не имеет собственного мнения, а глава фракции находится постоянно в телефонном режиме с кем-то из вне. Это не фракция, это нечестно", - сказал Черновецкий в эфире 5 канала в пятницу.

"Там (в БЮТ) есть много отдельных людей, которые приходят ко мне и выражают разные, в том числе и хорошие, чувства", - добавил он.

На вопрос, возможны ли новые выборы мэра, на чем настаивают лидеры "Нашей Украины" – "Народной Самообороны" и БЮТ, Черновецкий ответил:

"В Украине все возможно. Украина – это страна, в которой не действует закон. Сказать вам, что есть абсолютная уверенность в том, что все сразу вдруг вместе на меня набросятся, это ведь вопрос политики, ничего личного. Там вопросы конкретные".

В то же время Черновецкий добавил:

"Согласно закону я избран на 5 лет. И за эти 5 лет я должен совершать разные поступки, в том числе и не очень популярные, которые могут не находить поддержку 100% населения".

На вопрос, с чего начинается его утро, мэр ответил:

"Я каждое утро бегу свои километры. Как бы я себя не чувствовал, я всегда пробегу то, что мне положено сутра, и после этого обычно завтрак – овсяная каша. Еще я люблю черный кофе".

"Конкретно завтра в 3 часа завтра у меня какое-то мероприятие с секретариатом президента", - добавил он.

Украинская правда