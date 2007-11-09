Ющенко встал на защиту украинской книги
Президент поручил Черновецкому найти компромисс
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил киевской власти принять ряд мер с целью недопущения закрытия книжных магазинов в столице.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение глава государства дал сегодня во время посещения издательства «Смолоскип».
В.ЮЩЕНКО отметил, что в последнее время ситуация с изданием и продажей украинских книг значительно улучшилась.
«То, что происходит с украинской книгой в 2007 году, – это хорошие изменения на фоне того, что было», - сказал В.ЮЩЕНКО.
В то же время, по его словам, еще существует много проблем, которые необходимо решать как на уровне местной, так и на уровне исполнительной власти. Говоря о возможном закрытии многих книжных магазинов в Киеве, В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в этом вопросе будет найден компромисс.
«Я надеюсь, что мы найдем тот компромисс, который бы позволил украинским книжным магазинам иметь помещения, соответствующую арендную плату и соответствующий прирост продажи», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.
«Мы беремся совместно решить эту проблему. В этом вопросе есть слово киевской мэрии, и мы эту проблему решим», - сказал В.ЮЩЕНКО.