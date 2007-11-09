Саакашвили сказал Украине, что оппозиция его поддержала

Сегодня специального представителя министра иностранных дел Украины, заместителя министра иностранных дел Константина ЕЛИСЕЕВА, который находится с рабочим визитом в Тбилиси, принял Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи глава Грузинского государства детально рассказал о последних внутриполитических событиях в его стране, в частности, он проинформировал о планах имплементации решения относительно проведения 5 января 2008 года досрочных президентских выборов и плебисцита для определения даты проведения в Грузии парламентских выборов. При этом М.СААКАШВИЛИ заметил, что отмеченный шаг уже нашел поддержку со стороны оппозиционных сил страны.

Президент заверил в готовности обеспечить демократическое и свободное волеизъявление грузинского народа и подтвердил приглашение всем членам международного содружества, в т.ч. Украине, принять участие в наблюдении за будущими выборами.

М.СААКАШВИЛИ отметил активную, инициативную и конструктивную позицию, которую заняла Украина во время ноябрьских событий в Грузии. При этом Президент подтвердил, что, независимо от развития ситуации в его стране, украинско-грузинское стратегическое партнерство будет продолжать развиваться и наполняться новым содержанием.

Представитель Украины поздравил политическую мудрость грузинского руководства и искусство находить компромисс. К.ЕЛИСЕЕВ выразил уверенность, что грузинская власть не станет жертвой временных внутренних расстройств и безапелляционно подтвердит свою репутацию молодой и успешной демократии. В данном контексте специальный представитель министра иностранных дел Украины отметил весомость демократических завоеваний последних лет в Грузии.

Стороны также обсудили ситуацию относительно урегулирования существующих на территории Грузии „замороженных” конфликтов.