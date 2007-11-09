Журналиста судят за перевод Гитлера на азербайджанский

В Баку начался судебный процесс над главным редактором газеты "Хурал" Авязом Зейналлы, сообщает Reuters. Журналиста обвинили в разжигании межнациональной розни, за то что он перевел книгу Адольфа Гитлера "Майн Кампф" на азербайджанский язык.

Дело в отношении Авяза Зейналлы было возбуждено после того, как перевод отдельных глав из книги "Майн Кампф" был опубликован в газете "Хурал". По информации Day.Az., сотрудники института философии азербайджанской академии наук, проанализировав текст, обнаружили в нем "признаки симпатии к Гитлеру".

Как отмечает агентство, еще в 2004 году представитель общины горских евреев, реагируя на публикацию в этой газете, подал иск против ее главного редактора. Однако уголовное преследование Авяза Зейналлы было вскоре прекращено. Спецслужбы тогда, сообщает Reuters, не нашли в деле состава преступления.

Лента.ру