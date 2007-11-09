Чорновил ошибся - регионалы так и не дошли до ЦИК

Партия регионов еще не направила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации депутатов, признанных избранными в новый состав Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщил сегодня заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

«ЦИК еще не получила документы на регистрацию народных депутатов, избранных по списку Партии регионов», - сказал А.МАГЕРА.

Как сообщал УНИАН, представитель Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ 7 ноября заявил, что Партия регионов планирует в пятницу, 9 ноября, получить временные удостоверения народных депутатов Украины.

«Я хочу всех успокоить, что до конца недели все избранные по списку Партии регионов получат удостоверения», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Справка УНИАН. Срок подачи документов для регистрации народных депутатов истекает 16 ноября. Еще на протяжении пяти дней комиссия может рассматривать документы и, таким образом, 21 ноября ЦИК должна зарегистрировать всех избранных депутатов.

Вместе с тем, в соответствии с законом кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с просьбой продлить сроки регистрации.