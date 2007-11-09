Кучма поставил задачу Ющенко: не ошибиться

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что в нынешней ситуации именно от нынешнего Главы государства Виктора ЮЩЕНКО зависит “судьба страны”.

Об этом он сегодня сообщил журналистам.

По словам Л.КУЧМЫ, сегодня именно от В.ЮЩЕНКО зависит, каким в условиях неоднозначного распределения политических сил в парламенте будет дальнейшее развитие событий. “Мне кажется, что сегодня, по большому счету, решается судьба страны: каким путем Украина дальше пойдет, и поэтому на Президенте сегодня лежит главное задание - не ошибиться”, - заявил Л.КУЧМА.

По словам экс-президента, у В.ЮЩЕНКО была возможность за годы президентства убедиться, “с кем ему нужно идти в дальнейшем”. “Давайте не подгонять Президента и политикум, а дадим время для того, чтобы принять окончательное решение», - добавил Л.КУЧМА.