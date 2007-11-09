Газпром рассекретил цену на газ для Украины
19:38, 09 ноября 2007Политика
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"Приемлемая цена на следующий год"
|Александр Медведев
"Вопрос задолженности решен, и мы достигли существенного прогресса на переговорах по механизмам ценообразования для Украины", - сказал Медведев, сообщают "РИА Новости".
Отвечая на вопрос RT о том, устраивает ли "Газпром" цена в 160 долларов за тысячу кубометров он ответил, что "самое важное, что эта цена устраивает Украину".
"Мы считаем, что это приемлемая цена на следующий год и что мы можем продолжать работу в этом направлении", - отметил зампредправления "Газпрома".
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