Газпром рассекретил цену на газ для Украины

Россия и Украина достигли договоренности в ходе переговоров по поставкам российского газа в 2008 году, заявил зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев в интервью телеканалу Russia Today.

"Вопрос задолженности решен, и мы достигли существенного прогресса на переговорах по механизмам ценообразования для Украины", - сказал Медведев, сообщают "РИА Новости".

Отвечая на вопрос RT о том, устраивает ли "Газпром" цена в 160 долларов за тысячу кубометров он ответил, что "самое важное, что эта цена устраивает Украину".

"Мы считаем, что это приемлемая цена на следующий год и что мы можем продолжать работу в этом направлении", - отметил зампредправления "Газпрома".

Украинская правда