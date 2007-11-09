В Амстердаме пройдет конкурс на лучший косяк

В середине ноября в Амстердаме пройдет Международный фестиваль конопли «Чаша каннабиса» («Cannabis Cup Awards»).

На фестивале проходит смотр последних достижений в области разведения марихуаны. Международное жюри определяет лучший продукт путем бесконечных дегустаций, сообщает сайт "Тут и там". Призы распределяются по пяти номинациям: лучший кофе-шоп, лучший гашиш, лучший продукт переработки конопли (к примеру, конопляное пиво), лучший куст, выращенный в теплице, и лучший сорт марихуаны. Оценивается вид, запах и вкус продукта, а также производимый им эффект. Победитель награждается переходящей золотой чашей. Дегустации сопровождаются концертами и вечеринками.

Количество судей ограничено двумя тысячами, так что заявки нужно подавать как можно раньше. Опытный судья способен ежедневно дегустировать до 10 разновидностей `дури`, сохраняя возможность мыслить и передвигаться. Во время фестиваля проводятся многочисленные и чаще всего платные мероприятия на тему конопли.

В Нидерландах легализованы только легкие наркотические вещества, не вызывающие физической зависимости – марихуана и некоторые растительные психоделики (например, псилоцибиновые грибы и мескалиновый кактус пейот). Продаются они обычно в кофе-шопах. Вместе с тем, в любом кофе-шопе категорически запрещено употреблять тяжелые наркотики и алкоголь, также туда не допускаются лица моложе 18 лет.

Грибы и пейот продаются в смарт-шопах – маленьких магазинчиках, где можно помимо этого купить все необходимое для выращивания дома травы, грибов и кактусов, а также разных растительных заменителей экстэзи и ЛСД.