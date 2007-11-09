Ющенко уволил хмельницкого губернатора

Исполнять обязанности будет Главчук

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Ивана ГАВЧУКА временно исполняющим обязанности председателя Хмельницкой областной государственной администрации. Другим своим Указом глава государства освободил Александра БУХАНЕВИЧА от должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Указы размещены на официальном сайте Президента Украины. Справка УНИАН. А.БУХАНЕВИЧ возглавлял Хмельницкую ОГА с июля 2006 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter