Азаров едет в Киргизию договариваться о ВТО

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ в ближайшие дни во главе украинской делегации отправится в Бишкек для урегулирования с Киргизией вопросов в контексте вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, такое решение было принято сегодня на совещании у Президента, посвященного вопросам вступлению Украины в ВТО.

Кроме того, как сообщил А.ШЛАПАК, Президент взял на себя миссию еще раз переговорить с Президентом Киргизии по поводу создания рабочей группы по урегулированию нерешенных вопросов (Н.АЗАРОВ возглавит украинскую часть этой группы, в которую также войдет министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК).

Кроме того, по словам А.ШЛАПАКА, сегодня Украина направила Киргизии свои предложения по урегулированию вопросов, связанных со вступлением Украины в ВТО, в частности и по вопросу украинского долга Киргизии в 27 млн. долларов.

«Есть договоренность, что в ходе поездки мы сможем сделать Киргизии очень хорошие предложения и снять все претензии, которые были у Киргизии», - заявил А.ШЛАПАК. Он также отметил, что в случае успешной работы рабочей группы, а надежда на то, что она будет именно такой, в Секретариате Президента есть, за неделю или 10 дней «будет полная ясность с Киргизией».

Также, по словам А.ШЛАПАКА, в ходе совещания Президент заявил о том, что Киргизия для нас является равноправным членом ВТО, как и другие страны, и попросил политиков и членов правительства воздержаться от некорректных высказываний в адрес этой страны. «Мы признаем желание Киргизии решать свои проблемы в формате, в котором они выдвигают нам», - заявил А.ШЛАПАК, объясняя позицию Президента.

Кроме того, А.ШЛАПАК отметил, что кроме решения вопросов с Киргизией, которые являются наиболее важными в контексте вступления в ВТО, правительство Украины должно принять ряд нормативных документов, которые снимут преимущество украинских производителей против иностранных. У правительства, по словам А.ШЛАПАКА, уже есть наработки по этому вопросу – документы будут приняты до 20 ноября, то есть до следующего заседания рабочей группы по вступлению Украины в ВТО. Также необходимо провести переговоры с Еврокомисией по поводу использования экспортных пошлин. По убеждению А.ШЛАПАКА, этот вопрос будет решен, возможно, на следующей неделе.

Также Украине нужно принять изменения к 12 законам, и по этому вопросу достигнута договоренность с ВТО, что эти изменения, а они, по словам А.ШЛАПАКА, носят лишь технический характер, будут приняты в пакете с ратификацией протокола о вступлении в ВТО.

Таким образом, по словам А.ШЛАПАКА, если будут выполнены все эти условия, то на следующем заседании рабочей группы может быть принят отчет Украины, и в декабре на заседании Генерального совета ВТО Украина сможет получить приглашение на вступление в эту организацию. Если же эти условия не будут выполнены, а особенно решение вопросов с Киргизией, то, конечно же, сроки вступления Украины в ВТО перенесутся, отметил А.ШЛАПАК.