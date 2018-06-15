ТОП-5 протестов оппозиции, которые закончились провалом

В минувшую субботу во время митинга оппозиционных сил по случаю 199-й годовщины рождения Тараса Шевченко глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что уже со следующей недели оппозиция начинает проводить по всей Украине народные вече. Но сами украинцы вяло отреагировали на этот призыв. Разве что волной демотиваторов в социальных сетях, где Арсений Петрович со своей интеллигентной внешностью сам «не вяжется» со своими заявлениями.

Главным образом, пассивность украинцев объясняется двумя факторами. Во-первых, еще «не припекло». По-настоящему. Во-вторых, отечественный народ не доверяет политикам, которые традиционно «пасутся» на митингах. Собственно, именно из-за политиков (в основном, представителей оппозиции) все протесты, происходившие в последние годы, заканчивались полным фиаско.

Пятое место нашего рейтинга провалов оппозиционных сил по организации протестных акций занимает Налоговый Майдан 2010 года. Тогда массовые протесты предпринимателей в Киеве стали называть «Майдан-2» и даже надеялись, что он приведет к политическим последствиям – по аналогии с первым Майданом. Однако надежды эти не оправдались.

Дело в том, что протест предпринимателей начинался исключительно как экономическая акция. Но малому и среднему бизнесу не суждено было самостоятельно отстаивать свои права. На возможные политические дивиденды, как мухи на мед, слетелись оппозиционеры. Политики не желали прислушаться к экспертам, которые призывали депутатов воздержаться от участия в акциях протеста предпринимателей. В итоге, митинг представителей малого и среднего бизнеса приобрел политический оттенок. Более того, в рядах предпринимателей произошел раскол. Часть протестующих продолжала настаивать на неподписании Налогового кодекса в том виде, в котором он был передан Президенту, а вот другая часть начала озвучивать политические требования – «перезагрузки» власти и отставки правительства.

Ситуацию «разрулил» глава государства, применив право вето к Налоговому кодексу. Виктор Янукович направил документ на доработку в Верховную Раду, где позже кодекс был принят с его поправками. После этого предприниматели уже не смогли объединить свои протестные силы. Оппозиция также осталась ни с чем. Представители парламентского меньшинства так и не стали главными защитниками среднего класса.

На четвертом месте – День Гнева, который был организован в мае 2011 года. Этот день, по мнению организаторов, должен был стать началом бессрочной акции протеста против социально-экономической политики Кабинета министров. Чтобы обеспечить массовость Дня Гнева, к нему готовились загодя, создав официальные страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.

Однако на митинг под стенами Верховной Рады собралось лишь полтысячи человек. В то же время, сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих порядок на акции протеста, насчитывалось в три раза больше. Не удивительно, что митинг закончился стычками, драками и арестом участников Дня Гнева. И лишь после этого оппозиция вмешалась и потребовала освободить задержанных. Грубо говоря, представители парламентского меньшинства решили помахать кулаками после боя. Именно так к этому отнеслись простые украинцы, которые присоединились ко Дню Гнева. Таким образом, долгосрочной акция протеста так и не стала.

Зато весьма длительными, хотя и безрезультатными, были митинги во время суда над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. За этими акциями протеста – третье место. Противники и сторонники Тимошенко активничали много месяцев – и у Лукьяновского СИЗО, и под Печерским судом Киева, и под Апелляционным, а, позже, – под Качановской колонией, где экс-премьер отбывает наказание. Однако каждая следующая акция становилась все менее и менее людной. «Мы много не приглашаем и никого не везем. Нам не за что везти, раз уж на то пошло», - пояснял тогда еще руководитель фракции «Батькивщина» в парламенте Иван Кириленко.

Как известно, добиться нужного результата этими митингами оппозиции не удалось. Да, дело вызвало резонанс как внутри Украины, так и за ее пределами. Однако новые уголовные дела против Тимошенко и ее пребывание в колонии – вовсе не то, чего хотели сторонники экс-премьера. А «палаточный городок» у стен Печерского районного суда столицы уже порядком всем поднадоел.

Второе место провальных акций протеста от оппозиции занимает голодовка против языкового закона в июле 2012 года. Во-первых, удивительно, что народные депутаты меньшинства выбрали именно такой способ отстаивания своей позиции, а не пытались препятствовать принятию закона в сессионном зале. Во-вторых, парламентарии пообещали голодать до тех пор, пока закон об основах государственной языковой политики не будет отменен, но без еды продержались не долго. Как только стало понятно, что власть не собирается идти на уступки в этом вопросе, а сессия Верховной Рады закрылась, парламентарии быстро разъехались на каникулы.

На Европейской площади в Киеве, перед Украинским домом, вместо политиков начали голодать простые украинцы. Они-то и заклеймили позором оппозиционных политиков, «покинувших поле боя» и оставивших «судьбу украинского языка на милость Литвина и Януковича».

Однако сами парламентарии призвали голодающих прекратить акцию протеста. А объединенная оппозиция объявила о начале всеукраинской акции «Украина против Януковича». Правда, эта акция вообще как таковая не состоялась.

Первое место среди неудавшихся протестов занимают события, развернувшиеся после выборов в Верховную Раду 2012 года. Буквально на второй день после оглашения результатов голосования лидеры оппозиции заявили, что выборы прошли честно. Но уже через несколько дней, когда в спорных округах по всей Украине разгорелись нешуточные бои между командами кандидатов и избирателями, в оппозиции изменили свое мнение и заявили о масштабных фальсификациях.

Лидеры объединенной оппозиции объявили сбор украинцев под стенами Центральной избирательной комиссии и пообещали, что этот митинг будет бессрочным. И, если сначала на этот призыв откликнулось не более тысячи человек, то через неделю под ЦИК было уже около 5 тысяч украинцев. Однако уже 12 ноября представители парламентского меньшинства свернули всю активность. Мол, перевыборов на некоторых мажоритарных округах добились, и хватит протестовать. «Оппозиция «сдала» свою победу, чтобы тихо и комфортно существовать в парламенте седьмого созыва», - пояснил тогда ситуацию политолог Анатолий Матвиенко.

Правда, существовать тихо и комфортно у парламентского меньшинства нынче не очень получается. Но в том, что оппозиция сдала победу, когда украинцы готовы были ее поддержать, эксперты не ошиблись.

Поэтому сегодня у любого здравомыслящего человека, которого оппозиция зовет на митинг, возникает справедливое недоверие к политикам. «Не кинут ли?», - думает простой украинец.

Таким образом, и субботний призыв Арсения Яценюка к народным вече, не вызвавший какого-либо воодушевления у собственно народа, останется, судя по всему, гласом вопиющего в пустыне.

А все потому, что лозунги «Свободу Власенко» или «Свободу Тимошенко» не зажигают народ. «Сегодня нет мега-идеи, которая смогла бы мотивировать людей на активное участие в уличной политике», - считает политолог Вадим Карасев. По его словам, народные вече, может, и вариант (привлечь людей), но они не решают задач оппозиции.

Впрочем, поддержат ли украинцы озвученную идею, в принципе, покажет четверг.

Татьяна Урбанская