Литвин считает, что в парламенте понимания не будет

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН не исключает, что через год в Украине состоятся новые внеочередные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня уже всем стало понятно, что политические силы, прошедшие в парламент, не найдут между собой понимания, и противостояние между ними будет увеличиваться с приближением президентских выборов.

Из-за этого, а также из-за того, что будет желание проверить силы в канун президентских выборов, и будут объявлены досрочные парламентские выборы, считает В.ЛИТВИН.