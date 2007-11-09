Литвин: мне не печет должность спикера

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН подтверждает свою позицию относительно возможности участия его политической силы в формировании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что позиция его политической силы остается неизменной: во-первых, переговоры о формировании коалиции должны начаться после формирования фракций в парламенте; во-вторых, блок готов вести речь о коалиции, если будет принимать участие в формировании коалиционного соглашения.

Он отбросил возможность присоединения Блока Литвина к уже сформированному коалиционному соглашению.

«Мы никогда не будем входить в коалицию, мы будем принимать участие в ее создании», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что есть большая разница между равноправным партнерством и вхождением на правах «бедного родственника».

Также, по его словам, важным является учет возможными партнерами по коалиции ключевых программных принципов блока.

По словам В.ЛИТВИНА, вопрос должностей для членов блока является второстепенным. Он подчеркнул, что ни разу не поднимал вопрос о своем спикерстве.

«Поверьте мне, мне не печет должность спикера, для того, чтобы кому-то сдаться. Поверьте, два портрета там висеть не будут», - отметил В.ЛИТВИН. (В ВР есть галерея портретов спикеров прошлых созывов - УНИАН).

В то же время, он не отрицает возможности обсуждения этого вопроса, при условии, «если будет нужно, если скажут, что необходимо консолидировать парламент, если это будет без всяких обязательств», - сказал В.ЛИТВИН.

Также он высказался против квотного принципа деления должностей. В.ЛИТВИН подчеркнул, что не будет принимать участия в «дерибане, когда должности будут отдавать людям, на которых клеймо ставить нет где».

В целом В.ЛИТВИН сказал, что готов сотрудничать со всеми политическими силами, представленными в парламенте, если позиции его блока по тому или иному вопросу будут совпадать с их.

Также он в очередной раз не исключил, что блок может поддержать кандидатуры лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, если ее кандидатура будет внесена в парламент Президентом.

Политик подчеркнул, что это станет возможным, если в коалиционном соглашении или в другом документе будут содержаться обязательства Ю.ТИМОШЕНКО выполнять основные программные принципы Блока Литвина. «Тогда мы проведем дискуссию относительно ее поддержки», - подчеркнул он.