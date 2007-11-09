Украинская библиотека просит защиты у Путина

Более трехсот читателей и сотрудники Библиотеки украинской литературы в Москве просят Президента России Владимира ПУТИНА обратить внимание на сложную ситуацию, сложившуюся вокруг учреждения и в нем непосредственно.

Об этом сказано в их обращении, переданном УНИАН пресс-службою региональной общественной организации «Украинцы Москвы».

Подписанты документа напоминают, что в прошлом году библиотека получила новое, помещение на ул.Трифоновской, 61 в Москве. "Однако не прошло и полугода, как Библиотека украинской литературы стала объектом нападок недоброжелателей", "...допускались хулиганские выходки (никак не пресекаемые властями), навязывались идеологические и политические клише, сеявшие вражду и непонимание между людьми".

Вместо того, чтобы оградить библиотеку от хулиганских нападок, говорится в документе, в марте нынешнего года библиотеку попытались закрыть под предлогом «реформирования». Однако тогда силами общественности этого удалось не допустить. В то же время "руководить библиотекой осталась директор, назначенная для ее планировавшейся ликвидации, не знающая ни украинской литературы, ни языка", в связи с чем ряд специалистов был вынужден уволиться из библиотеки. "Новые же кадры, которые стали подбираться этим руководителем, увы, и к огромному нашему сожалению, малокомпетентны, а подчас и просто чужды украинской культуре", - отмечается в обращении.

В связи с изложенным, подписанты документа, обращаясь к В.ПУТИНУ, заявляют: "Требуем защитить Библиотеку украинской литературы, столь много сделавшую для сохранения и упрочения культурных связей между народами Украины и России от агрессивных недоброжелателей-клеветников, от потворствующих им администраторов, от ползучей, продолжающейся с марта 2007 г. попытки выхолащивания национально-культурной специфики этого уникального учреждения культуры".

"Полагаем, - подчеркивается в обращении, - что разобраться в сложившейся обстановке должна независимая комиссия, призванная досконально расследовать сложившуюся в библиотеке ситуацию и включающая в себя наряду с экспертами компетентных государственных ведомств и организаций также и представителей читательской общественности, Объединения украинцев России, региональной общественной организации «Украинцы Москвы», Общества любителей украинской книги".

Также читатели и сотрудники считают необходимым "в условиях гласности на конкурсной основе решить и назревший вопрос назначения нового директора Библиотеки украинской литературы".

*** Библиотека украинской литературы возобновила свою работу (на правах отдела одной из библиотек Москвы) 17 декабря 1989 года. 19 декабря 2000 года правительство Москвы приняло постановление о создании государственного учреждения культуры «Библиотека украинской литературы». В 2004-2006 годах за счет средств инвестиционной программы Москвы были проведены работы по благоустройству помещений нового здания, благодаря чему библиотека получила помещение общей площадью 607 квадратных метров. В настоящее время библиотека – единственный в Российской Федерации государственный украинский библиотечный комплекс.