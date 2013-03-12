9 сел в Тернопольской области отрезали от мира: люди вышли на акцию протеста

Как передает корреспондент УНИАН, в целом против отмены автобусных рейсов пришло протестировать около 50 человек из сел Ивачев, Малашевцы, Кобзаревка, Иванковцы, Вертелка, Черниховцы и других, которые на протяжении уже двух дней не могут выехать из сел, чтобы добраться на работу, а затем вернуться на автобусе домой.

«Автобусы «Тернополь-Глядки», «Тернополь-Плесковцы», «Тернополь-Вертелка» перестали курсировать после вмешательства транспортной инспекции. Перевозчики объясняют, что у них не утверждены паспорта маршрутов, поскольку по новым законодательным нормам участок дороги до с. Ивачев является узким, соответственно представители транспортной инспекции периодически проводят проверки и штрафуют перевозчиков», – рассказал депутат Зборовского райсовета Александр Рипка.

По его словам, райсовет уже обращался к главе облгосадминистрации Валентину Хоптяну с предложением задействовать альтернативную дорогу, которая идет через Малашевцы.

«Там есть дорога возле мусорной свалки, по ней могли бы курсировать автобусы, но ее нужно отремонтировать. А чтобы ее ремонтировать, необходимо изготовить документы на нее, потому что на бумаге той дороги вообще не существует», – отметил А.Репа.

Люди из сел требовали немедленно возобновить движение автобусов, поскольку им приходится преодолевать пешком достаточно большие расстояния.

«Мы вынуждены возвращаться домой с работы пешком, приходим в 12 часов ночи. И это уже не первый раз. Аналогичная ситуация была в декабре, тогда автобусы три дня не ездили. Сейчас водитель высаживает нас за 10 км от села и заявляет, что дальше не поедет, потому что иначе его оштрафуют. Это нечеловеческое отношение, но мы претензий к перевозчикам не имеем, только к власти, которой наплевать на людей. Если ситуация не изменится, мы перекроем дорогу на мусорную свалку», – угрожали участники акции протеста.

Начальник главного управления развития инфраструктуры облгосадминистрации Юрий Козицкий, который встретился с людьми, пообещал, что уже сегодня автобусные рейсы до их сел возобновят.

«Действительно, данная дорога узковата, и действия представителей транспортной инспекции вполне законны. Как выход из ситуации мы повторно подадим паспорта маршрутов на утверждение, а до того времени автобусы будут ходить. За 3-4 месяца мы отремонтируем дорогу, которая идет вдоль мусорной свалки, и уже тогда автобусы будут ездить по ней по новым паспортизованным рейсам», – объяснил Ю.Козицкий.