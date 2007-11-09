Литвин хочет быть золотой серединой

Съезд Народной партии поручил своему лидеру Владимиру ЛИТВИНУ проводить переговоры относительно формата сотрудничества с представителями других политических сил в парламенте. Об этом говорится в решении IV этапа ІХ съезда Народной партии, принятом после речи В.ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении В.ЛИТВИН, в частности, отметил, что партия должна иметь свою позицию, быть конструктивной и выступать за общественный диалог.

Он также подверг критике призывы к блоку присоединяться к той или другой политической силе.

«Нам снова говорят – выбирайте какую-то сторону, вы не можете долго быть в неопределенности. Лучше иметь такую свою позицию, но объективную, честную, и не пытаться подыграть одной части политикума», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что стране нужен новый подход, который будет отвечать потребностям народа. А это, по мнению В.ЛИТВИНА, отказ от манипулятивной демократии и социальных подкупов.

По словам лидера Народной партии, сегодня оба мощных политических лагеря не слышат друг друга, и поэтому делят всех на своих и чужих.

«Одна группа строит свою политику на социальном популизме, что неминуемо приведет к очередным потрясениям, а другая - демонстрирует амбициозную самоуверенность, но преимущественно вчерашнего дня», - сказал он, отметив, что главная задача блока не «маневрировать, не пристраиваться, иметь свой стержень, иметь свою позицию»».

В своей речи В.ЛИТВИН повторил программные цели блока, отметив, что необходимо сделать все, чтобы выполнить свои предвыборные обещания.

«Если мы сделаем хотя бы половину, мы сделаем уже очень много», - сказал председатель Народной партии.