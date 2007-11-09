Почему регионалы затягивают открытие сессии ВР?

Украинские политологи считают, что отказ Партии регионов, КПУ и Блока Литвина принимать участие в заседаниях подготовительной группы связано с попытками отстрочить процесс формирования демократической коалиции.

Об этом свидетельствует опрос «Центра исследований политических ценностей», результаты которого имеются в распоряжении УНИАН.

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ отметил, что Партия регионов заинтересована в затягивании заседания рабочей группы, регистрации своих депутатов и работы ВР, поскольку надеется на обострение внутренних противоречий между потенциальными партнерами коалиции, а также и внутри самих политических сил, образующих коалицию. При этом, по его словам, долгосрочная цель ПР заключается в том, чтобы уже на ранней стадии запуска работы ВР заблокировать модель «коалиция-оппозиция» и заблокировать создание коалиции демократических сил. “Это создаст условия для пролонгации деятельности нынешнего правительства, по меньшей мере, на несколько месяцев, а максимально - на целый год, до срока, когда у Президента появятся обстоятельные правовые основания для объявления досрочных выборов”, - сказал политолог. При этом В.КАРАСЁВ отметил, что в этом смысле КПУ является надежным партнером “регионалов”. В то же время, по его словам что касается Блока Литвина, то он хочет создать прецедент владения и управления “золотой акцией”. Другой целью, по мнению В.КАРАСЁВА, является содействие бескоалиционному формированию руководящих органов ВР, избранию председателей комитетов и т.д., а также бескоалиционному избранию спикера. “В таком бескоалиционном формате у В.ЛИТВИНА появляется шанс быть избранным спикером. Ведь в коалиционном варианте спикерство означает зависимость от коалиции”, - сказал он.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что со стороны некоторых полочных сил делается все возможное для того, чтобы оттянуть дату открытия первой сессии ВР VI созыва. Он считает, что такая же тактика будет применяться и во время работы парламента. “Будет максимально затягиваться коалиционный процесс, а также рассмотрение коалиционных вопросов, в частности кадровых. Это направлено на то, чтобы подживить внутренние проблемы, которые есть в коалиции демократических сил. Возможно, ставка делается на то, чтобы эта коалиция развалилась сама по себе”, - сказал политолог.

В то же время, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ убежден, что бело-голубые силы целенаправленно используют легитимную процедуру задержки с надеждой на возникновение все новых противоречий внутри помаранчевой команды. “Не было бы оснований надеяться на такие конфликты, то “регионалы” и не медлили бы. БЮТ и НУ-НС нужно не так бороться за быстрейшее открытие сессии, как основные усилия направлять на снятие внутренних противоречий и конфликтов”, - сказал он.

При этом руководитель Центра расширения возможностей Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что пока лидеры демократической коалиции не найдут каких-то компромиссных решений с теми, кого они считают проигравшими, работа Верховной Рады будет очень и очень затрудненной. По его словам, даже если заседание рабочей группы состоится, будет сформирован рабочий президиум и повестка дня, никто не сможет спрогнозировать как дальше будут развиваться события.

В то же время, директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ выразил мнение, что эти партии, особенно Партия регионов, уверенны, что чем дольше будет тянуться процесс формирования коалиции, тем более шансов, что коалиция будет не «помаранчевая», а с их участием. “Надеется Партия регионов на это, потому что со стороны президентской команды им постоянно поступают импульсы подобного рода – судьба коалиции не решена, и все еще можно изменить”, - сказал политолог.