В Киеве задержаны 10 активистов Евразийского союза молодежи

В Киеве 13 июня были задержаны 10 активистов Евразийского союза молодежи (ЕСМ). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕСМ.

"При попытке штурма здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве арестованы 10 активистов ЕСМ. Среди них координатор ЕСМ Украины Александр МЕДИНСКИЙ", - отмечается в сообщении.

С 12 июня Евразийский союз молодежи проводит в Киеве бессрочный митинг возле здания СБУ с требованием снятия запрета на въезд в Украину лидера ЕСМ Павла ЗАРИФУЛЛИНА. Активисты киевского ЕСМ также настаивают на извинениях со стороны главы СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО и его заместителей перед П.ЗАРИФУЛЛИНЫМ за его депортацию, говорится в документе.

Лидер ЕСМ П.ЗАРИФУЛЛИН 9 июня прилетел в Украину рейсом из Москвы. В аэропорту Борисполь он был задержан представителями СБУ и депортирован.

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