ЕЦ бьет тревогу: у сына Балоги хотят забрать депутатство

«Единый центр» расценивает решение суда об изъятии избирательной документации в округе, где на довыборах в Закарпатский областной совет победил выдвиженец партии Андрей Балога, как попытку власти ревизовать результаты выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого центра».

«Единый центр» осуждает очередные попытки власти ревизовать результаты выборов по и.о. №5 в Закарпатский областной совет, на которых победил выдвиженец партии Андрей Балога. Считаем, что решение Мукачевского горрайонного суда от 11 марта 2013 г. об изъятии избирательной документации является попыткой центральной власти незаконно вмешаться в избирательный процесс и изменить результаты волеизъявления закарпатцев», - отметили в партии.

Также в «Едином центре» считают такие действия власти «как очередное раскручивание маховика политических репрессий, которые начались с попыток лишения мандатов народных депутатов Павла Балоги, Александра Домбровского и Сергея Власенко».

«Судебно-юридический «безпредєл», который прошел апробацию на парламентских выборах, стал нормой и сейчас активно используется в отношении оппозиционных депутатов всех уровней», - констатировали в партии.

В таких условиях дальнейшее участие оппозиционных кандидатов в выборах в советы всех уровней теряет какой-либо смысл, подчеркнули в «Едином центре». Поэтому в партии убеждены, что оппозиционные силы не имеют иного выбора, чем добиваться полной смены власти через досрочные парламентские и президентские выборы, что позволит остановить сползание Украины к уровню худших образцов тоталитарных государств.

Как сообщалось, 7 марта областная избирательная комиссия официально объявила победителей довыборов в Закарпатский облсовет по 5 мажоритарным округам. В округе №5 победителем объявлен Андрей Балога.