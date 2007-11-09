Генпрокуратура отказала Цушко: дела об отравлении не будет

Генеральная прокуратура Украины отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО относительно его отравления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, В.ЦУШКО отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

30 сентября В.ЦУШКО сообщил, что принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья. В его заявлении говорится, что «отравление нанесло значительный удар» по здоровью, что не позволяет «с этических соображений оставаться лишь формально в должности министра».

27 сентября генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО получил от В.ЦУШКО заявление о покушении на него как государственного деятеля.