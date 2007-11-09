Чечетов думает, что вместе с Луценко в Украину вернется 37-ой год

С возвратом Юрия Луценко на должность главы МВД опять будут реанимированы худшие рецидивы 1937-го года, года политических преследований и репрессий. Об этом “ИнтерМедиа консалтинг” заявил представитель Партии регионов Михаил Чечетов, комментируя заявление Геннадия Москаля о том, что Юрий Луценко – лучшая кандидатура на должность Министра внутренних дел Украины.

“Было бы удивительно, если бы он сказал обратное. Поскольку он входит в блок, который возглавляет Луценко. Но я считаю, что это был бы худший вариант для Украины”, - отметил регионал.

По его словам, когда Луценко возглавлял Министерство внутренних дел в 2005 году, он продемонстрировал свою политическую зависимость, а не профессиональность.

“Мы в 2005 году это уже видели и пережили, когда тысячи людей абсолютно безосновательно обвинялись по телевидению, по радио, в газетах, их вызывали в правоохранительные органы и т.д., а цель была одна – используя механизм политических репрессий попытаться сломать Партию регионов. Но этого у них не получится”, - подчеркнул Чечетов.