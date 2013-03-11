«ФОРУМ с Реной Назаровой» в рамках совместного проекта «Перезагрузка»

Общественная организация «Киевский форум», Национальный союз журналистов Украины и «Киевский пресс-клуб» в рамках совместного проекта «Перезагрузка» приглашают 13 марта в 17.00 в конференц-зал отеля «Fairmont» (ул. Набережно-Крещатицкая, 1) на «ФОРУМ с Реной Назарова »- круглый стол на тему« Социально-ответственный бизнес в Украине: действенное партнерство ради будущего страны ».

На форуме будут присутствовать: бизнесмены, корпорации, эксперты, журналисты.

В частности, президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пьехота, координатор Украинской сети Глобального договора ООН Анна Данилюк, председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко, основатель группы компаний «FIM», народный депутат Украины Оксана Калетник, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, владелица сети отелей Елизавета Юрушева, народный депутат Украины Татьяна Донец, председатель Совета конкурентоспособности Украины Юрий Полунеев, президент Благотворительного фонда анималотерапии «Камелия» Маргарита Сичкарь, руководитель проекта конноспортивного клуба «Магнат» Диана Попова, дизайнер Елена Голец, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам экономической политики Ксения Ляпина, народный депутат Украины, президент УСПП Анатолий Кинах, председатель правления Украинского фонда мира Людмила Супрун, ресторатор Виола Ким, президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко, председатель благотворительного фонда «Желанная страна» Алексей Толкачев, исполнительный директор Центра развития КСО Марина Сапрыкина, «МТС-Украина», «САН ИнБев Украина», Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, председатель Киевского пресс-клуба Юрий Пересунько, шеф-редактор холдинга « РБК-Украина »Антон Подлуцкий, вице-президент Коммуникационной группы PRT Ирина Филенко и др..

Вопросы для обсуждения:

• Украинские реалии социально-ответственного бизнеса (СОБ);

• Характеристика и анализ проблем развития СВБ в Украине;

• Введение понятия СВБ в законодательное поле Украины;

• Перспективы создания действенного общественного комитета по вопросам развития СВБ в Украине.

Форум будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте «Киевского форума» (www.kiev-forum.org) и на сайтах информационных партнеров (НСЖУ, «Киевский пресс-клуб»). Просим присоединиться к трансляции на своих ресурсах всех желающих.

Аккредитация журналистов до 11:00 13.03.2013, координатор проекта Юлия Бойко (066) 405-14-55