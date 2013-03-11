Церемония награждения победителей конкурса Благотворительная Украина - 2012

14 марта 2013 в Большом концертном зале Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" (Киев, ул. Крещатик, 2) состоится торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса "Благотворительная Украина - 2012".

Награждение лучших благотворителей Украины 2012 года станет составляющей большой благотворительной акции, которая также будет включать в себя "тихий" аукцион и благотворительный концерт группы "Мандри".

На мероприятие приглашены известные общественные деятели, политики, бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса. Участие в акции предусматривает благотворительный взнос, минимальный размер которого - 120 гривен.

Программа мероприятия:

18:00 - Благотворительный "тихий аукцион" в поддержку программ и проектов Ассоциации благотворителей Украины и ее членов;

19:00 - Торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса "Благотворительная Украина";

20:00 - Благотворительный концерт группы "Мандри".

Ранее, 12 марта 2013 года, в 13:00 в помещении Украинского национального информационного агентства «Укринформ» (г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 8/16, 2 этаж) во время пресс-конференции, посвященной результатам Национального конкурса «Благотворительная Украина », организаторы объявят лауреатов.

Заказ пригласительных и справки по телефону (044) 537-12-80, 390-05-44, e-mail: vbo.abu@gmail.com.

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