В России впервые в истории будут судить умершего

Сергей Магнитский умер в тюрьме в 2009 году, после того, как обвинил чиновников в краже из госбюджета 230 млн долларов. Его арестовали те же люди, против которых он выступил незадолго до ареста.

Считается, что в российской и советской истории обвиняемого судить посмертно будут впервые. Коллеги господина Магнитского говорят, что дело против него было сфабриковано, чтобы заставить его прекратить свое расследование против ряда коррумпированных чиновников.

Семья и адвокаты юриста отказались присутствовать на предварительных слушаниях на прошлой неделе, заявив, что это дело является политически мотивированным. Европейский парламент заявил, что это судебное разбирательство является "нарушением международных и национальных законов, а также четко свидетельствует о неудовлетворительной работе российской системы уголовного правосудия".

Мать господина Магнитского, Наталья Магнитская, сказала агентству Reuters: "Судить умершего бесчеловечно. Если я приму участие в этом цирке, я стану соучастником этого. Я не буду участвовать в слушаниях".

Заочно будут судить также Билла Браудера, главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, в котором работал господин Магнитский. На прошлой неделе ему предъявили новые обвинения в рамках уголовного дела о краже акций "Газпрома".

Сам господин Браудер, который живет в Великобритании, заявляет, что эти обвинения абсурдны. Он остается одним из самых активных борцов за объективное расследование гибели юриста в СИЗО. Сергей Магнитский после своего ареста находился в заключении в течение года. По мнению правозащитников, господин Магнитский умер из-за плохих условий содержания и отказа в медицинской помощи. Таким образом, предполагают сторонники Магнитского, его пытались заставить отказаться от обвинений в адрес российских силовиков. В декабре суд Москвы оправдал тюремного врача, обвиняемого в халатности в связи со смертью господина Магнитского. Смерть Сергея Магнитского вызвала громкий резонанс и в России, и за рубежом. Этот случай стал причиной принятия в США "акта Магнитского", который ввел визовые и другие санкции против российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста.

BBC Украина