Вехи недели. Янукович в поиске, парламент в кризисе, оппозиция в гневе

Термометр российско-украинских отношений замер на отметке «прохладно». Вояж Виктора Януковича в резиденцию «Завидово» не смог изменить сложившуюся ситуацию. Российский и украинский президенты, вероятно, исчерпали лимит уступок, и теперь ведут переговоры в стилистике позиционной войны.

В России не скрывают своей готовности подождать, пока экономические условия не заставят Украину капитулировать, а Киев не спешит сдаваться на милость Москвы. Возможные договоренности относительно использования украинской газотранспортной системы в любом случае станут экзаменом на способность украинского руководства защищать национальные интересы.

Во внутренней политике Украины на повестке дня - привычные проблемы. Оппозиция вновь заблокировала работу Верховной Рады, протестуя против лишения депутатского мандата Сергея Власенко. Доводы представителей партии власти, кивающих на оказавшегося в аналогичной ситуации депутата-«регионала» Андрея Веревского, прозвучали неубедительно не только для украинских оппозиционеров, но и европейских депутатов и госдепартамента США. На Западе просто ошалели от толкования Виктором Януковичем его собственного обещания навести порядок с избирательным правосудием. Отметим, что и чистота процедуры принятия решения по Власенко регламентным комитетом, и поспешность вердикта ВАСУ, и истовая уверенность «регионалов» в собственной правоте не способствуют возникновению шлейфа правосудия вокруг спорного судебного решения. Сам Власенко решение ВАСУ не комментирует, а оппозиционные лидеры уже наперебой требуют проведения досрочных парламентских и президентских выборов (Олег Тягныбок), увольнения судей ВАСУ и Конституционного Суда (Виталий Кличко), начала народного восстания (Арсений Яценюк). В унисон лидеры оппозиции заявили о стремлении услышать президентское послание и отчет Виктора Януковича о своей работе.

Кстати, с восстанием получается интереснее всего. Арсению Петровичу, 9 марта у подножья памятника Кобзарю объявившему о его начале, следовало бы изучить опыт других стран и критически посмотреть вокруг. Делать столь громкие заявления перед немногочисленной по столичным меркам группой соратников, среди которых немало наемных знаменосцев – мягко говоря, недальновидно. Оппозиция пока не предложила согражданам идею, ради которой стоит выходить на улицы, но уже пугает власть возможностью восстания.

Справедливости ради отметим, что и «регионалы» не блещут тактическим разнообразием и стратегическим мышлением. Владимир Рыбак со спикерских позиций уверяет, что против силового сценария в парламенте, но намерениям большинства депутатов работать ему противостоять все сложнее. Лидер упомянутых «большевиков» Александр Ефремов пеняет на неконструктивность оппозиции и игнорирует обеспокоенность Запада судьбой Сергея Власенко. Как говорят в парламентских кулуарах, Александр Сергеевич знает, что его могут попытаться сместить с поста лидера крупнейшей фракции, поэтому взял на вооружение принцип «Движение – все, результат – ничто».

Пугать друг друга досрочными парламентскими выборами среди народных избранников давно стало своеобразным проявлением хороших манер. Звучит громко, позволяет демонстрировать принципиальность, а угроза воплощения в жизнь – минимальна. Ни власть, ни оппозиция не удосужились пояснить, какой смысл в проведении досрочных выборов без изменения избирательной системы, ведь в таком случае измениться могут в лучшем случае персоналии, а не расклад сил. Как показывает опыт, самовыдвиженцы-мажоритарщики остаются надежным резервом партии власти. Призывы к досрочному избранию главы государства кажутся еще более наивными, ведь Янукович определенно не собирается подавать в отставку.

Куда более вероятными выглядят столичные выборы, результаты которых могут позволить оппозиции заявить о новой победе. Правда, для их назначения придется восстановить работу парламента и навести порядок среди претендентов на пост киевского мэра. В рядах фаворитов по-прежнему отсутствует определенность: Кличко мог бы стать мэром столицы, но не горит желанием, группа других претендентов рвется в бой, но может проиграть кандидату от власти. Это касается даже Олега Тягныбока, неожиданно не исключившего своего участия в выборах мэра Киева.

Евгений Магда