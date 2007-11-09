Янукович решил рассказать что-то хорошее про НАТО

Кабинет Министров одобрил концепцию Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2008-2011 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании правительства.

Заказчиком программы правительство определило Госкомтелерадио и поручило ему до 1 декабря 2007 года вместе с другими органами исполнительной власти разработать и направить в Кабмин проект Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2008-2011 годы.

Правительство мотивировало необходимость подготовки этой государственной целевой программы недостаточной информированностью граждан о современных тенденциях усиления безопасности на евроатлантическом пространстве, трансформационных процессов внутри НАТО и его новой роли в усилении международной стабильности.

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств государственного бюджета, грантов международных организаций и других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно предварительным оценкам Госкомтелерадио, расходы на финансирование программы составят около 30 млн. грн.

В концепции также отмечается, что программа должна предусматривать активизацию работы межведомственной рабочей группы по информационным вопросам в рамках Межведомственной комиссии по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО; создание системы мониторинга общественного мнения; проведение целенаправленной объективной и интенсивной информационной кампании при максимальном использовании возможности государственных органов, государственных и частных СМИ; широкое привлечение неправительственных организаций к процессу популяризации сотрудничества Украины с НАТО.

Справка УНИАН. Предыдущая Государственная программа информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины была утверждена Указом Президента Украины №1433 от 13 декабря 2003 года. Программа была рассчитана на 2004-2007 годы и разрабатывалась с целью содействия формированию у населения позиции понимания и поддержки внешней политики Украины, сориентированной на евроатлантическую интеграцию.

В 2006 году была начата бюджетная программа «Выполнение мероприятий по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в информационной сфере», в рамках которой было выделено 5,2 млн. грн.

В рамках этой программы проводились социологические исследования, создавались телепрограммы, посвященные деятельности НАТО, проводился очередной этап Международного конкурса для учащейся молодежи «Алианте 2006 - Украина», организован выпуск вестника «Украина-НАТО» на украинском, русском и английском языках.

В течение 2006 года создано и открыто 27 информационных стендов «Украина-НАТО».