Тимошенко желает Саакашвили и дальше ”наводить порядок”

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко надеется, что демократическим силам Грузии удастся стабилизировать ситуацию в стране.

"Я думаю, что демократическим силам сложно работать в любой постсоветской стране", - сказала Тимошенко в интервью журналистам в четверг, комментируя ситуацию в Грузии.

По словам Тимошенко, в любой стране работа демсил "осложняется колоссальным противодействием как в самой стране, так и извне".

"Я бы хотела, чтобы демократические силы Грузии все-таки стабилизировали ситуацию и продолжили наведение порядка в стране, проведение реформ. Я бы хотела, чтобы в Грузии было спокойствие и стабильность", - подчеркнула она.

В свою очередь советник премьера Януковича Анна Герман заявила, что именно позиция Партии регионов после роспуска парламента "отвела от Украины тот позорный сценарий, который мы сейчас наблюдаем в Грузии".

При этом Герман признала, что "Партия регионов во имя гражданского спокойствия прикрыла глаза на явные нарушения Конституции со стороны украинских демократов".

"В Грузии крах цветной демократии стал возможен так быстро, потому что вся власть была сконцентрирована в руках Саакашвили. В Украине это пока что не так. У нас есть разделение властей, но что может произойти, если будет упразднена политреформа – вот где вопрос", - отметила она.

Украинская правда