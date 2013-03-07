МВД уволило начальника милиции Полтавы

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

«Владимир Дидык уволен министром с занимаемой должности в виде дисциплинарного взыскания. Раньше начальник милиции области Эдуард Федосов подписал приказ, в соответствии с которым был уволен с должности замначальника милиции Полтавы, а начальник получил неполное служебное соответствие. Министр наш приказ оставил в силе, кроме пункта по Дидыку. Он уволил его с должности»,- сказал начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев.

Исполняющим обязанности начальника милиции Полтавы назначен Геннадий Бендрик. До этого времени он работал заместителем начальника УБОПа области.

Напомним, в середине февраля в Полтаве задержали начальника городского управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и трех его подчиненных В общей сложности задержали банду из 13 человек, из них 9 полтавчан, которые уже отбывали срок за распространение наркотиков.