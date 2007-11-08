Саакашвили назначил досрочные президентские выборы

Досрочные президентские выборы в Грузии состоятся 5 января 2008 года. Об этом заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, передает РИА Новости.

"Досрочные президентские выборы состоятся 5 января", - сказал он сегодня в телеобращении к народу.

"Я по собственной воле уже второй раз иду на сокращение своего президентского срока, и делаю я это, так как считаю, что Грузия демократическая страна. Я считаю, что 5 января будет демонстрация воли народа", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

По словам Президента, он "дает шанс оппозиции доказать свою силу".

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Грузии проходили массовые акции протеста, организованные оппозицией. 7 ноября полиция начала разгоны демонстраций с использованием водометов, слезоточивого газа и пластиковых пуль, а в ночь с 7 на 8 ноября президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ ввел на всей территории Грузии чрезвычайное положение сроком на 15 суток, в ходе которого запрещено проводить митинги и демонстрации, выпускать информационные сообщения о ситуации в Грузии на всех теле- и радиоканалах, кроме Общественного телевидения. М.СААКАШВИЛИ заявил о причастности России к массовым акциям протеста в Грузии.

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК срочно направил в Грузию своего Специального представителя Константина ЕЛИСЕЕВА.