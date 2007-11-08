Тимошенко договорилась с Литвином

Следующее заседание подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады VI созыва состоится в понедельник, 12 ноября, в 14.00.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Она отметила, что соответствующая договоренность была достигнута сегодня с лидером Блока Литвина Владимиром ЛИТВИНОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Партия регионов третий день подряд продолжает саботировать проведение заседания подготовительной группы.

«Но независимо от того, будет в понедельник Партия регионов или нет, заседание подготовительной группы состоится», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в понедельник будет кворум для того, чтобы подготовительная группа смогла принимать решения и начать нормальную работу парламента. «Мы рассчитываем, что совместная работа Блока Литвина с демократическими силами даст возможность ВР конструктивно работать», - сказала лидер БЮТ.