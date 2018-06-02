Новые правила для собак: если хозяин позвал, необходимо проявить интерес

В Киеве утверждены новые Правила содержания собак и котов “Собака должна оставаться равнодушной к звукам выстрелов... Собака не должна реагировать на движение машин, пешеходов… Человек пробежит мимо собаки. Потом велосипедист проедет мимо собаки, и она не должна обращать внимания на этих людей”, – гласят некоторые из норм, которые тепер придется выполнять всем потенциально опасным собакам столицы во время прохождения тестирования “Собака-компаньон” согласно Новым правилам содержания собак и котов в г. Киеве, которые были утверждены Киевсоветом 25 октября 2007 г.

Как только собаке, порода которой оказалась в списке потенциально опасных (английский мастиф, немецкая овчарка, ротвейлер, фокстерьер, доберман и пр. – на сегодня определено 30 пород, но список может пополняться) исполнилось 12 месяцев, она должна пройти тестирование, которое определит ее адаптацию в городе. Стоимость такой процедуры – 35 грн.

“Предположим, у вас собака, которая не реагирует ни на что, – комментирует новые правила тестирования судья международной категории, инструктор-дрессировщик Александр Савченко.Вы гуляете вечером, на вас напали, заломили руки, закрыли рот, а ваша собака не обращает внимания, потому что вы не успели дать команду. И ваш четвероногий друг совершенно спокойно наблюдает, как грабят хозяина. Это нонсенс! Любая собака, особенно если она относится к рабочим или защитным, должна реагировать. Это нормальное явление. Собака обязана выполнять свои функции. Помимо того, что это друг семьи и член семьи, это еще и охранник”.

“Если стреляют – трусливая собака будет убегать, а надрессированная нападет на стреляющего, – рассказывает УНИАН Президент Всеукраинской общественной организации Георгий Онищенко. – Это одна из форм дрессировки, когда собака не должна реагировать на выстрел. Есть такое правило, хотя я считаю, что это неправильно”.

Кинологи неоднозначно отнеслись к введению обязательной процедуры тестирования. Одни утверждают, что это необходимо, другие говорят, что тестирование – чистая формальность, третьи вообще выступают против его проведения. Кстати, тест проходит не только собака, но и ее хозяин, который должен знать о собачьих болезнях, особенностях ухода и выгула, регистрации и транспортировке домашнего любимца.

Если собака не смогла пройти тестирование, то владельцу порекомендуют ее изолировать или передать для охраны объектов строительства, частных домов и т.д. Обязать владельцев изолировать такую собаку юридических оснований Центр идентификации животных не имеет. Но хозяев “опасных” собак обяжут пройти т.н. микрочипирование, которое обойдется в 120 грн.

“Себестоимость чипов – копеек 20, а нам их будут предлагать совершенно по другой цене, – рассказывает Савченко. – Это средство заработка. Чтобы вводить процесс чипирования, изначально нужно подготовить материальную базу. К тому же, приборы, которые следят за чипами, достаточно дорогие. Кто этим будет заниматься? МВД? Так у них своей работы более чем достаточно”. С Савченко согласен и председатель Киевского кинологического общества Украины Игорь Сулимов: “Стоимость таких микрочипов где-то 15–20 центов. Это гиперприбыль: 15–20 центов и 120 грн.”

В Правилах сказано и об обязательной регистрации собак. В течение 30 дней с момента отчуждения собаки хозяин должен зарегистрировать ее в Центре идентификации животных, где владельцу выдадут удостоверение и жетон. Стоимость услуги – 7 грн. А затем хозяин будет ежемесячно платить за содержание домашнего любимца от 2 до 8 грн. – в зависимости от размера собаки. Регистрация котов проводится по желанию. От оплаты за содержание питомцев освобождены т.н. льготные категории горожан (пенсионеры, инвалиды I и II группы, владельцы собак-поводырей, владельцы собак из приюта). Тарифы утверждаются коммунальной службой Киева, а центр идентификации получает 30% от этих платежей.

Собак необходимо выводить только на поводке с прикрепленным к ошейнику личным номерным знаком (жетоном), а потенциально опасных собак – на коротком поводке (не более 1,2 м) и в наморднике. Убирать экскременты за своим питомцем в подъездах домов, лифтах и придомовой территории должен хозяин, за исключением специальных зон выгула (за их уборку отвечают коммунальные службы). Кстати, теперь это можно сделать с помощью специального пластмассового устройства (типа закрытого совка). Такой американский инструмент уже появился в продаже столичных зоомагазинов. Цена – 70–80 грн.

Для выгула собак без поводка в каждом районе до конца года отведут зоны, которые будут обозначаться специальными знаками. “Зоны выгула должны быть в пешеходной доступности – 400 м и занимать не менее 30% маршрутов на территории парка или сквера, а площадки для дрессировки – 1,4 – 1,7 га”, - гласят Правила. Отдельных площадок для выгула не будет. “В столице выявлено 51 тыс. 899 собак. Вы представляете, сколько это нужно земли! Космическими проектами Центр идентификации животных вместе с Киевской горадминистрацией заниматься не собирается”, – заявила директор коммунального предприятия “Центр идентификации животных” Светланы Берзина. Одни положения тестирования вполне приемлемы и нужны, другие вызывают сомнение, а над некоторыми просто от души хочется посмеяться. Например, согласно Правилам, когда собака подходит к хозяину по команде “Ко мне!”, она “должна проявить заинтересованность”. Выходит, если она подойдет “без интереса”, то балы ей не засчитают. Это каким же образом и кто будет определять уровень заинтересованности животных? А еще владельцы собак, проживающие в многоквартирных домах, должны обеспечивать тишину – “предупреждать лай собак в период с 22:00 до 8:00”.

“Всегда же найдутся соседи, которым будет мешать собака, – делится с УНИАН – президент благотворительного общества “Дайте жить животному” Дина Гура. – Если за окном включается сигнализация или поют песни среди ночи – это ничего, никто ничего не скажет. Но если у тебя гавкнула собака, когда кто-то проходит по парадному или на улице что-то бахнуло – сосед сразу выразит свой протест”.

Если ваш “замечательный сосед” не питает особой любви к животным, то он легко может написать жалобу на вас и вашего четвероного друга. По словам Берзиной, меры по жалобе будут приняты незамедлительно. В случае нарушения Правил, хозяина ждет штраф – от 17 до 51 грн. Если же нарушение зафиксируют повторно, то владельца могут лишить питомца.

Экпсреты отмечают и позитивный момент правил – введение процедуры обязательного страхования ответственности владельцев собак за ущерб, который может быть нанесен третьим лицам.

Интересно, что, по статистическим данным Центра идентификации животных, по состоянию на 1 ноября 2007 г., наряду с собаками (40 686), кошками (533) и обезьянами (12) среди зарегистрированных домашних любимцев оказалась и 1 белка.

Анна Ященко