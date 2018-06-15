Важность депутатской «корочки» или Битва за мандат

Важность депутатской «корочки» или Битва за мандат

09:15, 06 марта 2013
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Усидеть на двух стульях тяжело. Но у некоторых депутатов, совмещающих парламентскую деятельность с ведением бизнеса или другой работой, зачастую, получалось. По крайней мере, до последнего времени.

В Верховной Раде любого созыва находится с десяток «легальных» совместителей. То Президент отправит кого-то из избранных в парламент на губернаторскую работу. То произойдут кадровые изменения в правительстве и часть депутатов «перетечет» в Кабмин. То кто-то из новичков под куполом забудет вовремя (согласно букве Основного закона) закрыть свои дела в бизнесе (многие из нардепов в реальности продолжают бизнес-деятельность и разного рода административную работу, но без официального трудоустройства, фиктивно «увольняются» с топ-менеджерских должностей, обретя мандат). Как бы там ни было, вопросы депутатов-совместителей регулярно вызывали в парламенте бурю эмоций. Однако в нынешнем созыве эта буря стараниями самих депутатов выходит за пределы Верховной Рады.

Депутат, освободите место

Начало скандальным событиям с лишением депутатских мандатов парламентариев-совместителей было положено представителями ВО «Свобода». Народный депутат Михаил Блавацкий направил запрос спикеру Верховной Рады Владимиру Рыбаку с требованием обратиться в суд с иском о лишении мандата «регионала» Андрея Веревского. Мол, Веревский замечен в руководстве коммерческими структурами, что запрещается законом о народных депутатах. В свою очередь, в Партии регионов потребовали лишить статуса народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко, который, будучи парламентарием, не прекратил своей адвокатской деятельности.

Андрей Веревский

Если бы подобное происходило в любой другой стране, тема была бы исчерпана после обращения в Высший административный суд Украины (ВАСУ) и рассмотрения там соответствующих доказательств по каждому «фигуранту» дела. Но в нашей стране ожидать простых решений глупо.

В Партии регионов отметили, что тема совместительства для украинского парламента также актуальна, как и тема персонального голосования. Поэтому, разобравшись с одной, нужно разобраться и с другой. «Нужно наводить порядок относительно статьи 78 Конституции Украины. А что в ней написано? Депутат обязан выполнять свою работу на постоянной основе, и не имеет права совмещать деятельность с другой на платной основе», - пояснил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

По его словам, это не действует только в случаях «исключений, прописанных в законе». «Это – преподавательская деятельность, научная работа и медицинская практика», - отметил он.

Совместители как повод для нового кризиса

Тем не менее, в нынешнем созыве парламента вопрос депутатов-совместителей спровоцировал новый виток кризиса:  Верховная Рада оказалась заблокирована. В оппозиции заявили: обращение в ВАСУ незаконно, так как базируется на «сфальсифицированном решении регламентного комитета». «Депутатов нельзя сдавать, как стеклотару», - отметил лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк.

По его словам, спикер Верховной Рады Владимир Рыбак отказался исполнить закон, Конституцию, отозвать иск, разобраться с депутатами-совместителями от Партии регионов и председателем регламентного комитета, «который совершил уголовное преступление, сфальсифицировав решение комитета».

«Сегодня решается вопрос: быть или не быть парламенту. Потому что или мы работаем по закону, или вообще не можем работать», - заявил УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Сергей Сас.

По его словам, и ранее в парламенте были случаи рассмотрения вопросов о лишении тех или иных депутатов полномочий, были обращения спикера в суды по таким вопросам, но резонанса это не вызывало, «потому что банально соблюдалась процедура». «Сегодня же была попытка использовать регламентный комитет, как элемент репрессивной машины против политических оппонентов», - считает он.

Сергей Сас

По мнению представителя оппозиции, лишение мандата народного депутата от Партии регионов Андрея Веревского – «ширма для прикрытия». «Он не совсем захотел поделиться своим бизнесом с теми, с кем ему рекомендовали», - пояснил Сас.

А общая ситуация спровоцирует опасный для парламентариев прецедент, когда самыми опасными статьями Уголовно-процессуального кодекса для любого депутата станет мелкое хулиганство и нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов. «Это и является основной целью – выбить ключевых оппозиционных политиков из игры и запугать других», - отметил он и добавил, что лишать мандата парламентария можно будет после «любого физического контакта» хоть в суде, хоть на митинге.

Политические «игры»: кто против кого играет

В свою очередь, экс-народный депутат Тарас Черновол не уверен, что ситуация с лишением депутатов полномочий не проведена представителями ВО «Свобода» и Партией регионов по предварительному сговору. «Не был ли разыгран этот пасьянс регионалов совместно со «Свободой»? Лишение мандата депутата Веревского выглядит, как договоренность. Ящик Пандоры был открыт очень умело и очень своевременно. Самостоятельно Партии регионов делать это было бы не очень сподручно. А так, все сделано «Свободой», - рассказал он УНИАН.

В подтверждение этой «версии» работает и тот факт, что «свободовцы» озвучили еще ряд депутатов-регионалов, которые, по мнению оппозиции, являются совместителями. Но эти депутаты сумели оперативно доказать, что работают только под куполом.

Депутаты ПР / Фото с Украинской правды - Ольги Черваковой

Более того, во вторник лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов пригласил девятерых потенциальных «совместителей», чтобы те лично оправдались перед прессой. И Александр Герега, Дмитрий Шпенов, Артем Семенюк, Сергей Горохов, Юрий Шаповалов, Виктор Бондарь и другие заявили о том, что до получения депутатского мандата в период с 19 ноября 2012 года по 7 декабря 2012 года сложили полномочия адвокатов и предпринимателей. «Я хочу поблагодарить наших коллег из оппозиции за бесплатный пиар», - отметил Сергей Горохов.

«Наши коллеги не являются совместителями. Они в установленные законом сроки сложили свои не депутатские полномочия», - добавил Александр Ефремов.

В то же время он подчеркнул, что, если в рядах Партии регионов будут выявлены факты совместительства, то к нарушителям будут применяться те же меры, что и всех. «Если выяснится, что есть совместители, то к ним будет применена такая же процедура, как и в отношении депутатов-совместителей, которые лишены мандатов согласно решению суда», - заверил Ефремов.

Татьяна Урбанская

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