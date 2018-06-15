Важность депутатской «корочки» или Битва за мандат

В Верховной Раде любого созыва находится с десяток «легальных» совместителей. То Президент отправит кого-то из избранных в парламент на губернаторскую работу. То произойдут кадровые изменения в правительстве и часть депутатов «перетечет» в Кабмин. То кто-то из новичков под куполом забудет вовремя (согласно букве Основного закона) закрыть свои дела в бизнесе (многие из нардепов в реальности продолжают бизнес-деятельность и разного рода административную работу, но без официального трудоустройства, фиктивно «увольняются» с топ-менеджерских должностей, обретя мандат). Как бы там ни было, вопросы депутатов-совместителей регулярно вызывали в парламенте бурю эмоций. Однако в нынешнем созыве эта буря стараниями самих депутатов выходит за пределы Верховной Рады.

Депутат, освободите место

Начало скандальным событиям с лишением депутатских мандатов парламентариев-совместителей было положено представителями ВО «Свобода». Народный депутат Михаил Блавацкий направил запрос спикеру Верховной Рады Владимиру Рыбаку с требованием обратиться в суд с иском о лишении мандата «регионала» Андрея Веревского. Мол, Веревский замечен в руководстве коммерческими структурами, что запрещается законом о народных депутатах. В свою очередь, в Партии регионов потребовали лишить статуса народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко, который, будучи парламентарием, не прекратил своей адвокатской деятельности.

Если бы подобное происходило в любой другой стране, тема была бы исчерпана после обращения в Высший административный суд Украины (ВАСУ) и рассмотрения там соответствующих доказательств по каждому «фигуранту» дела. Но в нашей стране ожидать простых решений глупо.

В Партии регионов отметили, что тема совместительства для украинского парламента также актуальна, как и тема персонального голосования. Поэтому, разобравшись с одной, нужно разобраться и с другой. «Нужно наводить порядок относительно статьи 78 Конституции Украины. А что в ней написано? Депутат обязан выполнять свою работу на постоянной основе, и не имеет права совмещать деятельность с другой на платной основе», - пояснил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

По его словам, это не действует только в случаях «исключений, прописанных в законе». «Это – преподавательская деятельность, научная работа и медицинская практика», - отметил он.

Совместители как повод для нового кризиса

Тем не менее, в нынешнем созыве парламента вопрос депутатов-совместителей спровоцировал новый виток кризиса: Верховная Рада оказалась заблокирована. В оппозиции заявили: обращение в ВАСУ незаконно, так как базируется на «сфальсифицированном решении регламентного комитета». «Депутатов нельзя сдавать, как стеклотару», - отметил лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк.

По его словам, спикер Верховной Рады Владимир Рыбак отказался исполнить закон, Конституцию, отозвать иск, разобраться с депутатами-совместителями от Партии регионов и председателем регламентного комитета, «который совершил уголовное преступление, сфальсифицировав решение комитета».

«Сегодня решается вопрос: быть или не быть парламенту. Потому что или мы работаем по закону, или вообще не можем работать», - заявил УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Сергей Сас.

По его словам, и ранее в парламенте были случаи рассмотрения вопросов о лишении тех или иных депутатов полномочий, были обращения спикера в суды по таким вопросам, но резонанса это не вызывало, «потому что банально соблюдалась процедура». «Сегодня же была попытка использовать регламентный комитет, как элемент репрессивной машины против политических оппонентов», - считает он.

По мнению представителя оппозиции, лишение мандата народного депутата от Партии регионов Андрея Веревского – «ширма для прикрытия». «Он не совсем захотел поделиться своим бизнесом с теми, с кем ему рекомендовали», - пояснил Сас.

А общая ситуация спровоцирует опасный для парламентариев прецедент, когда самыми опасными статьями Уголовно-процессуального кодекса для любого депутата станет мелкое хулиганство и нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов. «Это и является основной целью – выбить ключевых оппозиционных политиков из игры и запугать других», - отметил он и добавил, что лишать мандата парламентария можно будет после «любого физического контакта» хоть в суде, хоть на митинге.

Политические «игры»: кто против кого играет

В свою очередь, экс-народный депутат Тарас Черновол не уверен, что ситуация с лишением депутатов полномочий не проведена представителями ВО «Свобода» и Партией регионов по предварительному сговору. «Не был ли разыгран этот пасьянс регионалов совместно со «Свободой»? Лишение мандата депутата Веревского выглядит, как договоренность. Ящик Пандоры был открыт очень умело и очень своевременно. Самостоятельно Партии регионов делать это было бы не очень сподручно. А так, все сделано «Свободой», - рассказал он УНИАН.

В подтверждение этой «версии» работает и тот факт, что «свободовцы» озвучили еще ряд депутатов-регионалов, которые, по мнению оппозиции, являются совместителями. Но эти депутаты сумели оперативно доказать, что работают только под куполом.

Более того, во вторник лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов пригласил девятерых потенциальных «совместителей», чтобы те лично оправдались перед прессой. И Александр Герега, Дмитрий Шпенов, Артем Семенюк, Сергей Горохов, Юрий Шаповалов, Виктор Бондарь и другие заявили о том, что до получения депутатского мандата в период с 19 ноября 2012 года по 7 декабря 2012 года сложили полномочия адвокатов и предпринимателей. «Я хочу поблагодарить наших коллег из оппозиции за бесплатный пиар», - отметил Сергей Горохов.

«Наши коллеги не являются совместителями. Они в установленные законом сроки сложили свои не депутатские полномочия», - добавил Александр Ефремов.

В то же время он подчеркнул, что, если в рядах Партии регионов будут выявлены факты совместительства, то к нарушителям будут применяться те же меры, что и всех. «Если выяснится, что есть совместители, то к ним будет применена такая же процедура, как и в отношении депутатов-совместителей, которые лишены мандатов согласно решению суда», - заверил Ефремов.

Татьяна Урбанская