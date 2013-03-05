Вечернее заседание ВР не началось - оппозиция блокирует трибуну
16:34, 05 марта 2013Политика
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Вечернее заседание Верховной Рады Украины не началось.
В сессионном зале остаются около 50 народных депутатов
Как передает корреспондент УНИАН, президиум и трибуну ВР блокируют 10 оппозиционных депутатов, в том числе Андрей Парубий, Александр Бригинец, Ксения Ляпина, Вячеслав Кириленко, Николай Катеринчук.
Двери президиума заблокированы стулом.
В сессионном зале остаются около 50 народных депутатов.
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