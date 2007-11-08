Завтра крымские министры будут писать украинский диктант

Завтра, 9 ноября, в Симферополе пройдет акция «Диктант для министра».

Как cообщила корреспонденту УНИАН заведующая информационным отделом Всеукраинского информационно-культурного центра Светлана ЛЕОНОВА, акция «Диктант для министра» проводится в Крыму впервые. Она приурочена ко Дню украинской письменности.

Диктант на украинском языке будут писать 17 человек. Среди них: министр по делам семьи, молодежи и гендерной политики Татьяна ЕЖОВА и министр экономики Крыма Светлана ВЕРБА, - а также 15 работников Совета министров АРК и различных рескомитетов.

«Им будет предложено написать диктант. Выдержку текста из Конституции Украины», - отметила заведующая информационным отделом.

Акция "Диктант для министра" организована по инициативе Всеукраинского информационно-культурного центра и Министерства образования и науки Крыма.

Диктант будут писать в здании Совета министров автономии. Проверять диктант будут специалисты Министерства образования АРК.