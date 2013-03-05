6 марта (среда) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ЧТО ОЖИДАЕТ УКРАИНСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2013 ГОДУ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Медреформа в пилотных регионах: первые итоги.

2. Чем отличается семейный врач от терапевта и педиатра?

3. Сколько медучреждений необходимо Украине?

4. Как удержать врачей в селе?

5. Станут ли украинцы сторонниками проводимой реформы?

6. Чем грозит и кому выгодна «антивакцинальная» кампания?

Участники круглого стола:

1. АЛЕКСАНДР ТОЛСТАНОВ, заместитель Министра здравоохранения Украины

2. НИКОЛАЙ ПРОДАНЧУК, директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя

3. СЕМЕН ГЛУЗМАН, президент Ассоциации психиатров Украины

4. ЕЛИЗАВЕТА ШУНЬКО главный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «Неонатология»

5. ФЕДОР ЛАПИЙ, главный внештатный иммунолог КГГА

6. ВИТАЛИЙ МОХОРЕВ, начальник Главного управления здравоохранения КГГА

7. АЛЕКСАНДР ГРИНЕВИЧ, директор Государственного центра инновационных биотехнологий Госинформнауки

8. ЛИДИЯ ДИДЕНКО, директор Департамента здравоохранения и курортов Винницкой облгосадминистрации

9. ВИКТОР ЛЫСАК, директор Департамента здравоохранения Полтавской облгосадминистрации

10. ЕЛЕНА ЛУГОВАЯ, начальник Управления по обеспечению проведения реформирования, организационной работы и работы с обращениями граждан департамента здравоохранения Днепропетровского горсовета

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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