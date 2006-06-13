Создание межфракционного большинства создаст судебную коллизию

Создание так называемого «межфракционного большинства» может создать коллизию, которую в состоянии разрешить был бы Конституционный Суд Украины соответствующим толкованием норм законодательства.

Об этом заявил УНИАН юрист Сергей ВЛАСЕНКО, который в конце 2004 года представлял интересы тогдашнего кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО в Верховном Суде во время обжалования результатов второго тура выборов.

Юрист отметил, что он лично понимает норму Конституции таким образом, что субъектом создания большинства являются фракции, а не частично фракции вместе с отдельными депутатами. Также С.ВЛАСЕНКО отметил, что такое трактовка предусматривает, что будет иметь право на жизнь только то большинство, которое создано на основе фракций, и это отвечает логике императивного мандата и выборам по партийным спискам.

«Это вопрос толкования норм законодательства, хотя я не исключаю, что существуют и другие толкования, однако других разумных толкований этой нормы я не слышал», - сказал юрист.

То есть межфракционное большинство не было бы тем большинством, которое предусмотрено Конституцией, поэтому в случае его создания Президент сохранил бы право роспуска парламента, считает С.ВЛАСЕНКО.

В то же время юрист не исключает, что в случае подписания Президентом соответствующего указа о роспуске парламента участники вновь созданного межфракционного большинства могли бы не согласиться с решением главы государства.

Соответственно, растолковать нормы законодательства в этом случае мог бы только Конституционный Суд, который на сегодняшний день не сформирован, отметил юрист.

Он также сказал, что это только юридический аспект, и поэтому нужно смотреть на проблему еще и с точки зрения политической целесообразности. Так, сказал С.ВЛАСЕНКО, повторные выборы выгодны Партии регионов, коммунистам и частично социалистам, и невыгодны БЮТ и «Нашей Украине».

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов заявляют о намерении создать межфракционное большинство с участием фракции КПУ и еще 25 отдельных народных депутатов из других фракций. В целом такое большинство насчитывало бы 231 депутата.

В то же время представитель «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ заявил, что Президент в случае создания межфракционного большинства может распустить парламент.

В то же время ст.83 Конституции предусматривает: «В Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины».

При этом согласно ст.90, Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если «на протяжении одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции».