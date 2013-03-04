Путин: Вопрос о вступлении Украины в ТС лежит сугубо в политической плоскости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент РФ Владимир Путин сказал перед началом переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем.

«По сути дела, вопрос находится в политической плоскости - это политический вопрос, это политический выбор самой Украины, и мы, безусловно, будем относится к нему с уважением», - сказал В.Путин.

При этом он подчеркнул, что все решения в Таможенном союзе принимаются консенсусом и он построен на основе учета интереса всех трех сторон.

По его словам, вопрос о сотрудничества Украины и Таможенного союза требует присоединения Беларуси и Казахстана.

«С социально-экономический точки зрения, мне кажется, ни в Украине, ни в России нет серьезных экспертов, которые бы не считали, что это для Украины исключительно положительный процесс», - подчеркнул В.Путин.

Российский Президент подчеркнул, что на переговорах с украинским коллегой нет закрытых тем, и вопрос взаимодействия с Таможенным союзом будет обсуждаться.

По его словам, по оценке специалистов Института экономики и прогнозирования Академии наук Украины, рост ВВП в Украине вырастет от 1,5 до 6% в случае присоединения к Таможенному союзу.

В.Путин напомнил, что по инициативе Украины в прошлом году был подписан договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как сообщал УНИАН, до этого визит В.Януковича в Россию планировался на 18 декабря 2012 года, однако был перенесен.

Тогда пресс-служба Президента Украины сообщала, что темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь, в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – наработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в июне 2011 года Президент Украины В.Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1». Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.

5 февраля 2013 года министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил о продвижении в переговорах о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1».

В последнее время в Украине оживилась дискуссия относительно возможности одновременной интеграции с ЕС и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

В то же время, 7 февраля 2013 г. Европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле отметил невозможность одновременной интеграции с ЕС и другими надгосударственными объединениями.