Новички им в помощь: клубы футбольной Премьер-лиги возобновили сезон с «обновками»

Минувший уик-энд ознаменовался возобновлением чемпионата Украины по футболу. Уже на старте весенней части сезона последовали первые сенсации, такие как ничья киевского «Динамо» в матче с «Кривбассом» из Кривого Рога. Основное же внимание в этом туре привлекли к себе новички команд. Было любопытно последить за теми, кто в зимнее трансферное окно изрядно пощипал кошельки владельцев клубов.

Главным поставщиком новостей в только что завершившееся зимнее межсезонье стал киевский «Арсенал». Команда, которая еще в конце января могла прекратить свое существование, неожиданно возродилась с помощью нового владельца, бизнесмена и депутата от Партии регионов Александра Онищенко. А с помощью нового спортивного директора Владислава Ващука буквально в последний момент появились и новые игроки, взамен тем, которые разбрелись, кто куда, еще до новогодних праздников. В игре с днепропетровским «Днепром» на поле в составе команды вышли 9 новых игроков. Разумеется, ждать яркий результат было бы в высшей степени наивно. Команда начала подготовку к сезону на полтора месяца позже остальных конкурентов, провела лишь один тренировочный сбор в Турции, который длился 12 дней, а некоторые из игроков, приобретенные клубом в последний момент, присоединились к партнерам по команде уже в Днепропетровске, непосредственно перед игрой с «Днепром». Кстати, команда туда прилетела из Турции, со сбора, даже не заезжая в Киев.

В таких авральных условиях столичный коллектив подготовился к игре с вполне благополучной командой, полностью укомплектованной, к тому же, выступающей в еврокубках и борющейся сейчас за второе место в Премьер-лиге и право попасть в Лигу чемпионов на следующий год. И итоговый результат 0:3 для киевлян – никакая не трагедия, коей мог бы стать такой счет в любой другой ситуации. Это просто данность, с которой приходиться мириться. Что же касается персоналий, то судить об игре кого-либо конкретного в такой ситуации также бессмысленно. Команда играла фактически «с чистого листа», многие игроки друг друга впервые увидели за несколько часов до начала матча. Единственный, на кого обратилось внимание само собой, так это 18-летний вратарь Богдан Сарнавский. Метавшийся как белка в колесе игрок без какого-либо опыта матчей на таком уровне проявил себя достаточно хорошо, неоднократно выручив команду в ситуациях, когда мяч, казалось, неминуемо летел в ворота. Впрочем, хорошее впечатление от его игры испортили собственные же ошибки. Молодой кипер явно ошибся в моменте, когда «Арсенал» пропускал первый гол, и нарушил правила, после чего судья назначил пенальти, приведший ко второму голу в ворота киевлян. Теперь важно, как поведет себя игрок в данной ситуации. Психика молодого футболиста может не выдержать такой нагрузки – в три пропущенных гола в первом же матче. И тут уже многое зависит от обстановки внутри киевского коллектива, поддержки партнеров и тренерского штаба.

Что касается «Днепра», то единственный новичок в составе клуба – бразильский легионер Дуглас – провел весь матч без замены и отметился желтой карточкой. Впрочем, опять же, судить об уровне его игры на примере матча с «Арсеналом» бессмысленно. Соперник сейчас далеко не на должном уровне.

А вот кто сумел себя проявить с лучшей стороны, так это новоявленный защитник донецкого «Шахтера» Эдуард Соболь. Пришедший в донецкий клуб из запорожского «Металлурга» игрок, которому 18 лет исполнится только в апреле, дебютировал в составе сильнейшей команды страны, выйдя на замену на 65-й минуте игры вместо Развана Раца. За полчаса игры (с учетом добавленного арбитром времени), он проявил себя с самой лучшей стороны, был активен, много и полезно подключался к атакующим действиям своей команды. А уже в добавленное арбитром время выдал голевой пас на Эдуардо, забившего последний гол «Шахтера» в этом матче, закончившимся со счетом 4:1. Любопытен также тот факт, что сейчас тренер горняков Мирча Луческу предпочитает молодого украинца приобретенному в зимнее межсезонье на эту же позицию гораздо более дорогому и опытному бразильцу из португальской «Браги» - Исмаили, которому уже 23 года.

В свою очередь, не нашедший себя в «Шахтере» игрок сборной Украины Марко Девич вернулся в ставший для него уже родным (по собственному признанию футболиста) харьковский «Металлист». И в первой же игре возобновившегося чемпионата Премьер-лиги он забил головой красивый гол в ворота донецкого «Металлурга». В других эпизодах он также был активен и принес немало пользы команде Мирона Маркевича. За 20 минут до конца игры его заменил другой новичок «Металлиста», перешедший из полтавской «Ворсклы», полузащитник Олег Красноперов. Игрок, видимо, был призван Маркевичем укрепить оборону в концовке встречи, но, как и вся оборонительная линия команды, явно не справился со своей задачей. На замену он выходил при счете 2:0, а в концовке «Металлург» едва не вырвал ничью – 3:2. Также стоит отметить и дебют вернувшегося в клуб бразильца Жажи Коэльо. Футболист, более двух лет отсутствовавший в команде, был одним из самых активных на поле, отличился голевой передачей, но назвать его дебют однозначно позитивным нельзя. Большие нарекания у специалистов вызвали его многочисленные и зачастую совсем неоправданные удары по воротам с дальней дистанции. Если раньше, в расцвете сил и на пике карьеры в «Металлисте», он забивал потрясающие по красоте голы с дальней дистанции, то сейчас явно не готов к таким «подвигам». Футболисту стоило бы задуматься над своей ролью на поле и больше уделять внимание командной тактике, а не индивидуальной игре.

Главным разочарованием тура в группе лидеров, безусловно, стала бледная и невнятная игра киевского «Динамо» в матче с далеко не хватающим звезд с небес «Кривбассом». Роман Безус, вышедший на матч против «Бордо» в основном составе, в этой игре был оставлен Олегом Блохиным на скамейке запасных. Он вышел на замену вместо Нико Кранчара на 59-й минуте игры и уже при новичке-полузащитнике «Динамо», перешедшим в столичный клуб из полтавской «Ворсклы», киевляне пропустили гол. А решающего штурма ворот соперника и попыток вырвать победу в этом матче, как таковых, у «Динамо» не было. Соответственно, ничем не проявил себя и Роман Безус.

А вот вышедший с первых минут на поле хорватский полузащитник Домагой Вида опосредованно причастен к пропущенному киевлянами голу. Несмотря на то, что роковой для динамовцев «обрез» совершил Тарас Михалик, полностью взявший всю вину за пропущенный гол на себя, голевой пас игрок «Кривбасса» выполнял из зоны, за которую отвечал Вида. И он вполне мог подстраховать партнера в той игровой ситуации, но не сумел этого сделать. В общем, команда Олега Блохина неприятно удивила по всем статьям. В том числе, и игрой новичков.

Отметился громким приобретением в зимнее межсезонье и одесский «Черноморец», купивший Максима Шацких. Но некогда звездный игрок киевского «Динамо» и сборной Узбекистана в победном для одесситов матче с полтавской «Ворсклой» (1:0) не вышел даже на замену.

А вот симферопольская «Таврия», пережившая в зимнее межсезонье наравне с «Арсеналом» острейший кризис, не приобрела ни одного новичка, потеряв, при этом, двух важных для себя игроков – Александра Романчука и Луиса Адвинкулу. Матч с львовскими «Карпатами» отчетливо показал всю остроту кризиса в крымском клубе. Львовяне откровенно «возили» соперника всю игру, заслуженно победив со счетом 2:0.

Безусловно, судить об игре кого-либо по одному матчу нельзя. Оценки получаются слишком субъективными, а в карьере любого игрока бывают матчи, которые ярко выделяются из списка остальных. Причем, как в лучшую, так и в худшую стороны. Тем не менее, первый после зимнего перерыва тур Премьер-лиги уже дал обильную пищу для размышлений.

И, видимо, дальше будет только интереснее. Тем более, что еврокубковых амбиций у отечественных грандов, за исключением «Шахтера», уже нет. А значит, все внимание приковано только к чемпионату страны.

Кирилл Стадниченко