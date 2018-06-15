Вехи недели. Предсказуемый Янукович, оптимистичный Азаров и лакмусовый Власенко

Виктор Янукович вернулся к публичным выступлениям с энтузиазмом, позволяющим предполагать неформальный старт президентской кампании. После признанного европейскими лидерами продуктивным саммита Украина – ЕС Виктор Федорович принял участие в расширенном заседании правительства, на котором дал министрам ряд поручений. Инициативы главы государства касаются социальной сферы (что понятно) и усиления роли спорта. Восстановлено министерство молодежи и спорта во главе с проверенным Равилем Сафиуллиным. Если так пойдет дальше, то Януковича начнут называть президентом национального Олимпийского комитета. По крайней мере, демонстрируемый им публично оптимизм относительно состояния дел в экономике трудно назвать обоснованным.



В ходе пресс-конференции, подводившей итоги трехлетнего пребывания Виктора Януковича на президентском посту, тот обошелся без сенсаций. Пообещал усиливать энергонезависимость страны, посетовал на высокую цену газа для Украины и похвалился сокращением объемов его закупки и увеличением объемов добычи угля. Напомнил, за что сидит Тимошенко, пообещал после кассационного суда рассмотреть возможность помилования Луценко и посоветовал расспрашивать непосредственно старшего сына об алгоритме его стремительного обогащения. Виктор Федорович оказался тактически лучше подготовленным, чем надевшие маски, изображающие Януковича, журналисты из «Стоп цензуре». Правда, сегодня украинского президента ожидает испытание общением с российским коллегой Владимиром Путиным, результаты которого заранее никто не берется прогнозировать.

Оптимизм излучает и Николай Азаров, словно и нет в премьерском тылу амбициозного и затаившегося до поры, до времени Сергея Арбузова. Глава правительства выразил уверенность, что Украина не только выполнит все свои финансовые обязательства, но и договорится с Россией о снижении цены на газ. «Слово заветное», которое собирается сказать российским коллегам, Николай Янович заблаговременно обнародовать не стал. Зато в ходе упомянутого заседания правительства, как и подобает хозяину мероприятия, показал рвавшемуся что-то предлагать в масштабах страны Арсению Яценюку, что не по Сеньке шапка. Перспективы конструктивного диалога власти и оппозиции вновь остались нереализованными.

У оппозиции тем временем появилась проблема куда более актуальная, чем сбор подписей за отставку правительства, шансы на которую невелики. Нет в парламенте сегодня 226 голосов практически за любое решение, независимо от того, властью или оппозицией оно инициировано. Регламентный комитет Верховной Рады со второй попытки утвердил-таки представление о лишении депутатских полномочий защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко. Ему инкриминируется совмещение статуса адвоката и парламентария, причем времени определиться оппозиционеру не дают. Пока ситуация находится в развитии, но уже понятно, что «казус Власенко» может стать как серьезным испытанием для оппозиции, так и катализатором ее объединения. По правде говоря, подобные выпады вряд ли способны обеспечить моральное превосходство власти, скорее, они в который раз демонстрируют превосходство «ястребов» над «голубями» в президентском окружении.