Сумская оппозиция боится, что довыборы в облсовет сорвут

В Сумах руководители областных организаций партий «Фронт Змін» и «УДАР» Николай Клочко и Сергей Лихман, а также народный депутат от «Батькивщины» Олег Медуниця требуют от председателя областного совета Геннадия Михайленко созвать внеочередную сессию в связи с угрозой срыва довыборов в Сумской областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время пресс-конференции в Сумах.

Как сообщал УНИАН, областная избирательная комиссия назначила на 14 апреля довыборы в Сумской облсовет в двух округах – № 14 и № 40. Необходимость довыборов возникла в связи с гибелью в автокатастрофе летом 2012 года Анатолия Вербовика и избрание в Верховную раду Владимира Шульги. В соответствии с календарем выборов, избирательный процесс должен был стартовать 14 февраля.

На проведение довыборов из областного бюджета необходимо выделить 1,8 млн грн, поэтому облсовет должен был рассмотреть этот вопрос на очередной сессии 22 февраля, но на сессию вопрос о финансировании проведения выборов даже не был внесен, что ставит под угрозу проведение выборов в отмеченные сроки.

«Регионалы понимают, что они не смогут победить на этих выборах, поэтому хотят их сорвать. Наши предложения о финансировании выборов бюджетная комиссия облсовета даже не рассмотрела», - заявил Н.Клочко.

Оппозиционеры также заявили, что если Г.Михайленко не прислушивается к их требованиям, они подадут на него в суд иск, а также обратятся в прокуратуру и Центральную избирательную комиссию с требованием распустить областной избирком и назначить новый его состав.

Между тем городской голова г. Сумы Геннадий Минаев на этой неделе подписал распоряжение «О содействии материально-техническому обеспечению подготовки и проведения 14 апреля 2013 года промежуточных выборов депутата Сумского областного совета». Для этого в распоряжении определены соответствующие задачи для руководителей структурных подразделений городского совета.